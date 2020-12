Il piano pandemico che non c’era

Il piano pandemico dell’Italia risale al 2006 e successivamente riaggiornato nel 2016 in un copia e incolla di quello precedente: così sembra stiano le cose. Anche se nel 2017 pare che già si denunciasse la mancanza di un protocollo di emergenza più moderno e soprattutto aggiornato.

Siamo alle solite, non cambieremo mai! L’unica cosa certa è la scomparsa di oltre 60.000 mila italiani deceduti per Covid e lo strazio di altrettante famiglie.

È difficile, oggi, compiacerci del piano vaccini che saranno custoditi nella zona militare di Pratica di Mare…sarà vero? La domanda che poniamo è legittima, viste le tante parole vuote che abbiamo ascoltato ultimamente, ed è per questo che vorremmo essere confortati dalla dichiarazione del Responsabile dell’aeroporto militare, Mario de Bernardi.

Inoltre, chiediamo che qualcuno ci racconti da dove arrivano i vaccini anti Covid e cosa ne faremo delle 202 MLN di dosi che presto dovrebbero arrivare. Scusate, ma il condizionale è d’obbligo visto che in Italia, almeno ad oggi, siamo ancora poco più di 60 MLN di anime.

L’escalation delle avventure pandemiche italiane, che ci ha visto svettare come modello ideale nelle classifiche mondiali nella prima fase, comincia a farci vedere lo smottamento di tutto il fango che mai avremmo pensato ci fosse; celato, in buona fede, dalle parole del nostro Esecutivo.

Quante frasi vuote, quanta presunzione, quante bugie, a partire dai 207 MLD del Recovery Fund che, a sentire loro, avevamo già in tasca, pronti da spendere, all’inizio dell’estate. Quello che potremmo spendere subito sono i 37 MLD del MES, ma il Movimento 5Stelle non li vuole!

E in Calabria, come possiamo credere che la sanità ora funzionerà, quando il Commissario appena nominato è stato benedetto dal “potente” Presidente Pirlì?!

Abbiamo tutti una gran confusione in testa provocata dall’accavallarsi di notizie dell’ultima ora battute dai mezzi di informazione.

Sono molte le testimonianze, infatti, che attestano come la presenza di un piano pandemico di ultima generazione avrebbe potuto farci affrontare il Covid armati fino ai denti, e non a mani nude.

Un crocevia di pressappochismo spaventoso che porta sul banco degli imputati la mancanza di mascherine e di camici protettivi della prima ora, oltre all’impossibilità di non aver organizzato nuove terapie intensive durante l’estate. Nonostante ciò, l’Italia diventa gialla e ci si prepara a festeggiare il Natale, ma qualcuno ha visto la folla oceanica che sabato pomeriggio affollava viale Ceccarini a Riccione?!

È così che vogliamo arginare gli effetti della terza ondata? solo con il controllo aggiuntivo di 70.000 poliziotti? ma non sarebbe più sicuro un DPCM che imponga agli italiani una unica zona arancione nazionale dal 21 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021?!

Quanto siamo complicati; però non siamo stupidi, ma solo pasticcioni: ecco perché non avevamo nemmeno un piano pandemico, o meglio, lo avevamo vecchio di 14 anni, fotocopiato nel 2016.

Angelo Santoro