Il Pil cala quasi del’9% ma è meglio del previsto

Nel 2020 il Pil italiano è calato dell’8,8% mentre nel quarto trimestre del 2020 è sceso del 2% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% rispetto al quarto trimestre del 2019. Lo rende noto l’Istat in base alle stime provvisorie. Un dato pesante figlio di una pandemia che ha messo in ginocchio l’economia mondiale. Ma nonostante tutto il dato è lievemente migliore delle attese che indicavano un calo del 9%. Per il periodo ottobre-dicembre il consensus degli analisti indicava un calo tra il 2%e il 2,2%. In termini destagionalizzati nel 2020 il pil italiano è sceso dell’8,9%.Il Pil acquisito per il 2021, quello che si otterrebbe se la variazione di tutti e 4 i trimestri dell’anno fosse zero, è positivo, pari a +2,3%.

“Il crollo del Pil – afferma la vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi – indica il pesantissimo prezzo che il nostro Paese sta pagando in termini sociali ed economici a causa della pandemia. In questo momento così difficile tutte le energie andrebbero utilizzate per difendere occupazione, redditi e attività economiche”. “I dati Istat – sottolinea la dirigente sindacale – confermano il deterioramento del quadro economico per effetto della seconda ondata della pandemia, in Italia come nel resto d’Europa”.

“Innanzitutto – prosegue Fracassi – occorre velocizzare i tempi e utilizzare i 32 miliardi dello scostamento di bilancio, inoltre con i fondi nazionali e con quelli europei del Next Generation Eu vanno programmati subito investimenti per creare lavoro, soprattutto per giovani e donne, e nei settori più colpiti dalla crisi”. “Queste sono le priorità per dare risposte concrete alle incertezze con cui si apre questo 2021 e i tempi – conclude la vice segretaria generale della Cgil – non rappresentano in questo contesto di crisi economica e sociale una variabile indipendente”.