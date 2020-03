Il popolo palestinese tra passato e futuro

“Nella fine è il mio principio”. Era, se non ricordo male, il titolo di uno degli ultimi romanzi di Agatha Christie; o magari il messaggio che conteneva. Ma è anche una presa d’atto della condizione del popolo palestinese. Alla fine del secolo che separa la dichiarazione Balfour dall’accordo del secolo di Trump.

La dichiarazione Balfour non riconosceva o autorizzava nulla di specifico; dava semplicemente il via libera al progetto sionista e ad una classe dirigente impegnata nel portarlo avanti. Per la controparte nulla; se non l’impegno a salvaguardare, anzi “a non pregiudicare” i suoi “diritti civili e religiosi”.

Dall’altra parte c’era il popolo. Allora meno di un milione di persone (peraltro la grande maggioranza degli abitanti della Palestina). Oggi, otto milioni; il 50% della popolazione nell’area tra il mare e il Giordano. Ma un popolo era privo di identità (gli sarebbe stata riconosciuta solo alla fine degli anni sessanta); e soprattutto, privo di classe dirigente .

C’era, certo, quella che esisteva di fatto: grandi proprietari terrieri, autorità religiose, stati arabi. I primi avrebbero venduto le loro terre ai coloni; per poi andarsene altrove alla prima occasione. Le seconde non avrebbero mai consentito alla formazione di una rappresentanza politica nazionale, pur offerta dagli inglesi; bocciando sistematicamente i piani britannici pur volti a limitare anche drasticamente l’immigrazione ebraica; per poi puntare le loro carte sulla vittoria di Hitler. Questi ultimi avrebbero grossolanamente sopravvalutato le loro forze e, soprattutto sottovalutato quelle dell’avversario: bocciando il piano di spartizione del 1947 per scatenare una guerra disastrosa; precipitandosi a occhi chiusi nella guerra del 1967 per poi rifiutare quella risoluzione del Consiglio di Sicurezza (ritorno ai confini del 1967 in cambio della pace) che, allora, Israele sarebbe stato costretto ad accettare; e, infine, sfoggiando intransigenze e solidarietà pelose che, al dunque, si sarebbero dissolte come neve al sole.

La dirigenza palestinese nata all’indomani del 1967, pur mobilitando energie, intelligenze e solidarietà infinitamente superiori non sarebbe riuscita a superare la micidiale combinazione tra legalismo ed estremismo: anche perché convinta di poter sempre contare, al dunque, sul soccorso della collettività internazionale.

Ci vorranno, allora, più di vent’anni per riconoscere che Israele non era uno stato fantoccio creato dall’imperialismo occidentale ma una realtà con forza propria, il tempo necessario per misurarsi non con Peres ma con Begin e i suoi successori, di gran lunga peggiori di lui. E verrà poi il no di Arafat, con annessi gesti di vittoria, alla bozza di accordo partorita a Camp David nel 1999, con la sciagurata seconda intifada; bozza che sarebbe successivamente migliorata, fino ad essere sostanzialmente accettabile per i palestinesi; ma proprio quando le due controparti, i democratici americani e i laburisti israeliani, stavano per scomparire dalla scena.

Oggi Trump e il suo compare Netanyahu contavano sul fatto che i palestinesi commettessero lo stesso errore. Ecco, allora, un’offerta (il cosiddetto “accordo del secolo”) apparentemente più che vantaggiosa: si riconosce formalmente ad Israele quello di cui già dispone (la sovranità sugli insediamenti) mentre si offre ai palestinesi quello che non hanno (uno stato e soprattutto le risorse necessarie per garantire ai propri cittadini condizioni di vita decenti). Ma sapendo benissimo che quest’offerta è finta. Perché Netanyahu e i suoi non vogliono nemmeno sentir parlare di stato palestinese. Perché gli Stati Uniti non hanno fatto nulla per indurre i palestinesi ad accettarla. E, infine, perché gli ufficiali pagatori e/o garanti politici dell’operazione – leggi il blocco sunnita – non hanno assunto alcun impegno al riguardo.

E, allora, tutti a scommettere sul “no” di Ramallah; meglio se accompagnato da manifestazioni di piazza, attentati e magari anche rottura dell’accordo di collaborazione in materia di sicurezza. Dopo di che gli Stati Uniti si sarebbero chiamati fuori; e Netanyahu, così come la sua narrazione avrebbero avuto via libera per un altro ciclo di fatti compiuti. Nella totale indifferenza della collettività internazionale.

E, invece, nulla di tutto questo. Un no assolutamente proforma. E per il resto “business as usual”: nessuna manifestazione, organizzata o spontanea, nessuna violenza né in Cisgiordania né a Gaza, continua la collaborazione, rimane l’orizzonte dei due popoli due stati. E non perché la gente e gli stessi dirigenti ci credano; ma perché è l’unica merce disponibile sul mercato.

E’ lo stallo. L’impossibilità, per Netanyahu, di creare nuovi fatti compiuti, sino a porre a repentaglio la democrazia liberale nel suo paese. E, nel contempo, la totale impotenza, accompagnato da discredito sia dell’Olp che di Hamas.

Una fine che è anche un principio. L’inizio di una fase nuova. Il cui protagonista sarà il popolo palestinese. Otto milioni di persone. Operanti in tre contesti tra loro del tutto diversi. Ma che, cancellate le opzioni opposte della ribellione e della passività dovranno fatalmente misurarsi con un progetto comune: quello della costruzione di un mondo in cui i fondamentali diritti umani, civili e sociali , o quanto meno, il diritto di lottare per conseguirli, sia garantito a tutti e senza distinzione.

Un’utopia? Diciamo un percorso lungo e difficile. Ma anche l’unico percorribile, come dimostra l’esperienza della Lista araba in Israele.

L’alternativa è l’apartheid; con uomini armati sino ai denti per garantirne la perpetuazione.

Alberto Benzoni