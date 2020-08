Il principe Urbano Barberini e “Le rovine di Adriano”

Nuovo appuntamento, nella sua versione Oltreroma, per “Una striscia di Terra Feconda”, festival franco-italiano di musiche improvvisate con la direzione artistica Paolo Damiani e Armand Meignan, giovedì 27 agosto, alle ore 21:00, nello splendido scenario della Rocca dei Borgia di Subiaco (infoline 342 193 8078) con “ Le Rovine di Adriano”, pièce di Nello Trocchia, giornalista e scrittore minacciato dalla camorra per i propri scritti e pluripremiato per la libertà di informazione.

Protagonisti Danilo Rea, al pianoforte, e la voce narrante di Urbano Barberini “Le rovine di Adriano” è caratterizzata dall’intensa performance attoriale di Urbano Barberini, che interagirà con le improvvisazioni del grande pianista Danilo Rea, ormai ospite pressoché stabile della rassegna. Si narra di un’importante vittoria della società civile sulla politica degli affari, relativa al folle progetto di voler costruire una discarica presso la Villa di Adriano, pregiato sito Unesco.

Redazione Avanti