Roma. Martedì 25 febbraio alle ore 17, presso la sede del Psi in Via Santa Caterina da Siena 57 a Roma, incontro con il Ministro dell’Economia e della Finanze Roberto Gualtieri, candidato nel Collegio Roma 1 per le elezioni suppletive del 1 marzo 2020 per la Camera dei Deputati. Intervengono Roberto Gualtieri, Enzo Maraio, Segretario Nazionale Psi, Andrea Silvestrini, Segretario Psi Roma.