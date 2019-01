Il rilancio di una politica europea

“Un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda alle prossime generazioni“ – di Alcide Degasperi;

“ Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, sicché quando un uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà ed è perseguitato perché vuole restare un uomo libero, io sono al suo fianco con tutta la mia solidarietà di cittadino del mondo “ – di Sandro Pertini;

“La Costituzione è la prima fonte del nostro diritto positivo e il vero polo di orientamento anche nella questione tanto dibattuta della cosiddetta interpretazione evolutiva delle leggi“ – di Ugo La Malfa;

“ Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta: la verità è sempre illuminante “ – di Aldo Moro;

“ I diritti dell’uomo, anche se sono stati considerati sin dall’inizio naturali, non sono stati dati una volta per sempre ” – di Norberto Bobbio;

“ Per aprire finalmente alla Nazione una via sicura di sviluppo economico, rinnovamento sociale e progresso democratico, è necessario che la componente comunista e quella socialista s’incontrino con quella cattolica, dando vita ad un nuovo grande compromesso storico ” – di Enrico Berlinguer;

“ La politica separata dall’etica non è più politica. La politica è importante, ma ancora più importante è la vita. La politica è una disciplina vuota senza la ricerca costante della giustizia sociale “ – di Mino Martinazzoli;

“ La mia libertà equivale alla mia vita. La ragione fondamentale del pensiero socialista è quella di provocare un superamento del capitalismo con il passaggio ad un ordine economico, sociale e politico più evoluto, che arricchisca le libertà dell’uomo, le sue condizioni di vita materiale e spirituale “ – di Bettino Craxi;

“ Giustizia non esiste là ove non vi è libertà. Non le lotte e le discussioni dovevano impaurire, ma la concordia ignava e le unanimità dei consensi “ – di Luigi Einaudi.

Ho voluto raccogliere alcune frasi di esponenti importanti della cosiddetta Prima Repubblica, quella nata dopo la tragica Seconda Guerra Mondiale con il referendum popolare del 2 giugno 1946, che la scelse democraticamente per la nostra Italia. Sono uomini di vari pensieri politici, alcuni protagonisti anche nell’Assemblea Costituente che scrisse la nostra Costituzione repubblicana. Ma tutti uniti da valori che possiamo definire universali, quali la libertà e la dignità di ogni essere umano, l’uguaglianza, il rispetto e la solidarietà che deve esservi in ogni comunità, piccola o grande che sia. Poi le visioni di prospettiva potevano pure essere diverse, ma spesso e volentieri facevano prevalere l’interesse nazionale, per il quale una conduzione politica seria, chiara, affidabile e responsabile doveva sempre essere garantita. Anche e soprattutto dopo un confronto e un dialogo anche accesi, ma sempre rivolti a giungere ad una proposta valida costruita sulle basi di un indispensabile virtuoso compromesso.

Certo, nei decenni della Prima Repubblica italiana gli errori furono molti, talvolta il nostro popolo fu illuso, se non reso vittima di parecchie decisioni sbagliate. Ma quello che mi rimane nei molti ricordi di quel tempo, specie degli Anni ’70 in cui io feci il liceo, a me oggi sessantenne, è il livello culturale e persino filosofico che accompagnava il dibattito della politica. Accanto alle fresi sopra esposte, potrei scriverne molte altre, di altri illustri protagonisti dei partiti storici italiani. Gli stessi partiti erano, per noi giovani in particolare, uno spazio importante e decisivo per la nostra crescita di cittadini appassionati alla “res publica”.

La Prima Repubblica non è stata certamente tutto oro che luccica, ma la politica sapeva sempre offrire parole e visioni illuminanti, giustamente diverse, ma tutte animate da una solida prospettiva di un maggior e più equo benessere nella nostra società. In tutto e tutti era viva la salvaguardia di doveri e diritti universalmente riconosciuti. I dibattiti erano spesso infuocati, aspri, decisi, ma raramente portavano i protagonisti ad esprimersi sopra le righe. Il rispetto delle regole e delle norme democratiche vigilava su tutti e tutto. Il confronto era sulle idee, sulle progettualità, sulle alleanze funzionali a delineare un percorso di progresso.

E oggigiorno ? Qual è il panorama che la politica italica ci offre ? Ne siamo soddisfatti ?

Dobbiamo, io aggiungo purtroppo, premettere che i partiti della Prima Repubblica sono scomparsi. Travolti e distrutti da quei fenomeni chiamati “tangentopoli“ e “mani pulite“. Processi reali e mediatici il cui “ peso storico e politico “ forse iniziamo a capire solo ora, dopo oltre 25 anni. Il finanziamento di tutti quei partiti, sia di maggioranza che di opposizione, fu riconosciuto solo da pochi come irregolare se non illegale fino agli anni ’90. Vi fu chi pagò un prezzo altissimo e chi continuò a calcare le sale parlamentari come nulla fosse accaduto. Lo scontro tra il potere politico e quello giudiziario fu tremendo, lasciando sul terreno molte “vittime”, stravolgendo per molti anni i necessari equilibrio e distinzione tra gli stessi poteri, opportunamente previsti dalla nostra Costituzione.

In questi ultimi 25 anni si sono succedute più stagioni politiche, sono apparsi nuovi protagonisti, sono nati nuovi movimenti identificabili più su un unico capocordata e su obiettivi di breve termine, che non su precisi valori indicanti una visione di medio – lungo termine. Persino i principi democratici più basilari che sostenevano i partiti sono venuti meno. Spesso prevale l’unica voce di un leader, più o meno riconosciuto tale, se non l’illusione di una democrazia pilotata da una piattaforma e da pochi privilegiati.

La globalizzazione e la crisi finanziario-economica che ha colpito dal 2007 la parte occidentale del mondo, seppur con diverse intensità, hanno da una parte liberato dalla miseria qualche miliardo di persone, ma al tempo stesso hanno ampliato drammaticamente la forbice sociale nelle Nazioni sin qui ritenute più progredite.

Alla ricchezza di pochi si contrappone la povertà di molti. Se, ad esempio, prendiamo a riferimento il reddito medio pro-capite della Comunità Europea, oggi in Grecia, Portogallo, Italia, Spagna e Francia sono la maggioranza le persone che vivono sotto quel livello. In Italia addirittura sono oltre il 60%. Una crisi di cui hanno in parte beneficiato ancora una volta gli Stati forti come la Germania, la Danimarca e l’Olanda. Nel mentre negli USA si è mantenuta una politica espansiva, supportata anche da anacronistici dazi sulle importazioni, in Europa è prevalsa una politica monetaria assai ristrettiva. Ecco come da qualche anno a questa parte hanno conquistato molti favori i partiti populisti, nazionalisti e xenofobi, capaci di promettere molto, ma sin qui di dare ai cittadini assai poco. Accanto ad un sempre più diffuso malessere sociale, stanno emergendo gruppi e movimenti radicali e violenti, sia di estrema destra che di estrema sinistra. Basti pensare ai giubbetti gialli in Francia, ma pure ad alcune realtà espressamente razziste che agiscono in Germania, nella penisola scandinava e nell’est europeo.

Non vi è alcun dubbio che le elezioni europee della imminente primavera saranno “a rischio”, ovvero hanno fin d’ora tutta la forza per dilaniare l’unità del nostro continentale, costruita faticosamente in molti decenni e che, pur in presenza anche di vari errori politici, ha garantito a tutti noi europei quasi 75 anni di impagabile pace. L’onda del populismo e degli egoismi nazionalistici è molto alta, potente e persistente. Cosa fare ? Quale efficace antidoto mettere in campo ? Chi ha a cuore la democrazia non può più stare zitto. Il silenzio è sinonimo di complicità. Senza alcuna nostalgia del passato, personalmente non vedo altro tentativo da perseguire che quello di mettere attorno ad un tavolo i nuovi interpreti dei vari filoni del pensiero popolare, laico e riformista, chiedendo loro di costruire un breve e chiaro “ Manifesto “ di rilancio di una politica europea e dei singoli Stati. Appello che faccia dell’equo benessere, della giusta solidarietà, della necessaria sicurezza, dell’improrogabile difesa del clima e dell’ambiente, del rigoroso richiamo ai doveri e ai diritti di ogni cittadino i propri capisaldi.

Il tempo non è molto. Il lavoro in tal senso sarà inevitabilmente lungo. L’obiettivo richiede narratori e testimoni assolutamente credibili. C’è vitale bisogno di recuperare l’etica della politica. Vi è necessità di chiarezza, di umiltà, di partecipazione, di passione. L’auspicio e l’invito è soprattutto alle generazioni che stano tra i venti e i cinquanta anni. Non si possono lasciar cadere i sogni e il lungo faticoso cammino dei nostri padri e nonni in mani pregne di inettitudine, di odio e di violenza.

Ad ogni livello comunitario e istituzionale le tre scuole politiche che sopra ho richiamato non possono soccombere e non devono abdicare al loro compito storico di salvare la nostra civiltà e di dar fiato e vita con forza e fiducia ad una nuova rinascita.

Del resto alla politica, quella nobile, ogni cittadino chiede di essere rappresentato e tutelato nei propri obiettivi di vita, nelle speranze proprie e della propria famiglia, nei momenti di difficoltà e di bisogno, nella libertà propria e dei propri cari. Egli non seguirebbe le grida, le menzogne e l’ignoranza di chi oggi gioca sull’infausto mediatico teatro della politica, italiana e non, se solo avesse la possibilità di confrontarsi serenamente e di contribuire concretamente alla realizzazione di un nuovo sogno.

Paolo Farinati