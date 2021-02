Il ritorno della Politica

Il conferimento dell’incarico a Mario Draghi a formare il nuovo Governo da parte del Presidente della Repubblica ha suscitato risposte diverse nei partiti presenti in Parlamento ma anche entusiasmo nei mercati, che vorrà pur significare qualcosa. E’ un governo tecnico e dunque deve espletare in fretta i suoi compiti per andare al voto, dicono alcuni. No, affrontare

i tre problemi gravi che viviamo, sanitario, economico e sociale non è un compito tecnico ma politico nella sua più alta accezione, quella di servizio alla comunità, mentre per politica non si può intendere la rissa di potere che caratterizza da troppi anni il nostro Paese con gran parte dei partiti ridotti ad apparati del leader o a megafono delle paure ed angosce che la

gente vive, senza mai offrire soluzioni o risposte adeguate. Nella cosiddetta e vituperata prima Repubblica queste risposte le hanno date i Riformisti, la cui cultura e presenza è stata via via sostituita prima dal giustizialismo, che non ha risolto nulla ma peggiorato le cose e poi con il

populismo declinato in tutte le sue varianti che a sua volta non ha risolto nessun problema pur disponendo, non solo qui, del potere e di un vasto consenso popolare.

Bene ha fatto il Presidente Mattarella ad espletare ogni tentativo utile di composizione dei conflitti in essere nelle forze politiche di maggioranza, poco allargata, prima di passare ad una proposta extra parlamentare: il fallimento del tentativo “contrattuale” affidato al Presidente della Camera Fico è da ascrivere all’incapacità dei soggetti coinvolti di trovare una sintesi pur nell’ora grave delle responsabilità che incombono sul Paese, non ad altri. Preso atto che finalmente entrano nel nascente esecutivo quelle capacità e competenze di cui si avverte un gran bisogno, facciamo appello al nostro partito e a tutti i soggetti di cultura riformista affinché la triplice sfida sanitaria, economica e sociale promuova quelle riforme vere di cui siamo stati, come PSI, principali interpreti in tempi ormai lontani ma che hanno consentito sia la modernizzazione del Paese che di far nascere un’Italia più giusta e migliore.

Sezioni Unite Colli Bolognesi