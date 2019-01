Amanda Sandrelli e il servo innamorato della locandiera

Osimo (An) – Non ci su potrebbe aspettare una Mirandolina così famosa: Amanda Sandrelli è l’interprete della spregiudicata locandiera.

Desideri, aspirazioni, pensieri dei personaggi della commedia “La locandiera”, scritta nel 1752, sono ritornati a parlare al pubblico del teatro La Nuova Fenice, lo scorso 15 gennaio.

La rappresentazione teatrale ha rispettato il testo originale del commediografo veneziano. L’adattamento drammaturgico di Francesco Niccolini “parla la stessa lingua” di Goldoni, ossia la commedia offre uno spaccato della società del tempo, sulla seduzione di Mirandolina e del buon senso della donna che riesce a sventare il duello tra il Conte ed il Cavaliere.

Il regista Paolo Valerio, tuttavia, ha voluto svelare qualche segreto di scena (rispetto alle indicazioni del testo scritto da Goldoni): le panchine ai lati del palco, al posto delle quinte piatte, mostrano le azioni degli attori prima e dopo l’ingresso in scena. Grazie all’allestimento di Antonio Panzuto, lo spettatore può cogliere la scansione del testo teatrale nella successione dei diversi atti. Attraverso questo espediente, lo scenografo è riuscito a superare la rigidità dello schema di entrata ed uscita degli attori dal fondo della scena. Lo spettatore può dirigere lo sguardo verso la vicenda principale ad ogni atto, vedendo, anche, gli altri personaggi che sono seduti ai lati del palcoscenico.

I costumi di scena sono colorati: le dame, che in verità sono due attrici Ortensia (Lucia Socci) e Dejanira (Giuliana Colzi), indossano abiti sfavillanti a voler richiamare lo stile opulento delle corti francesi, mentre il Marchese di Forlipopoli ed il Conte d’Albafiorita sfoggiano delle giacche eleganti. Spicca tra tutti, il Cavaliere Ripafratta vestito di rosa e verde con indosso un tessuto damascato, simbolo della ricchezza e dell’intraprendenza mercantile. Le due donne rappresentano un mondo basso e pittoresco, che vive di espedienti e di finzioni, peraltro immediatamente smascherato da Mirandolina abituata ad incontrare tante persone nella sua locanda, perciò sa riconoscere i “clienti” alla prima occhiata.

L’interpretazione di Fabrizio, il servo della locanda, è stata convincente: Massimo Salvianti ha fatto trasparire dal personaggio goldoniano la rassegnazione di chi non può in alcun modo cambiare il suo destino di servo innamorato.

Il personaggio di Fabrizio, tuttavia, è diverso rispetto alla tradizione letteraria: egli ha capito l’indole della sua padrona, perciò riesce a superare le avversità di un rapporto sentimentale con Mirandolina che si potrebbe incrinare in qualsiasi momento. La virilità di Massimo Salvianti, talvolta, ha sovrastato l’esuberanza di Amanda Sandrelli. L’attrice mostra il suo temperamento solo alla fine dello spettacolo: un grido, che rompe il silenzio nella sala, permette di entrare in contatto davvero con la forza del personaggio femminile abituata a trattare con uomini di affari ed a gestire la locanda con intelligenza. Quasi in chiusura dello spettacolo la voce tuonante della Sandrelli ha spazzato via tutto quello che era accaduto prima tra lei ed il Conte d’Albafiorita, facendoci immaginare un futuro sentimentale burrascoso tra lei e Fabrizio.



Andrea Carnevali