Roma. “Teatro tra parentesi”, Marco Paolini alla Casa del Jazz

Questa sera alle ore 21:00, grande ritorno a Roma di Marco Paolini con “Teatro fra parentesi – Le mie storie per questo tempo”, produzione Jole Film, spettacolo con Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, più Michele Mescalchin, alle luci, e Piero Chinello, fonico, che la Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, presenta in prima assoluta e in esclusiva per I Concerti nel Parco.

Un appuntamento che lo stesso attore definisce un «album di storie brevi, tenute insieme da un filo di pensieri, storie che vengono dal mio repertorio ma anche dall’ultimo spettacolo che non è mai andato in scena per via del coprifuoco dovuto al Covid 19. Storie a sorpresa come nell’uovo di Pasqua, perché la Pasqua quest’anno è saltata e così la si recupera un po’», con la consapevolezza che questa non è una ripresa, ma un nuovo inizio e che ogni serata, ogni spettacolo, ogni luogo che lo ospiterà saranno densi di storie difficili da dimenticare.

Marco Paolini riflette a voce alta su questo, mettendo insieme piccole storie unite da un filo di ragionamenti. Un tempo, nelle veglie invernali si chiamavano filò le narrazioni degli anziani che raccontavano qualcosa di unico e prezioso. Senza presunzione di riuscirci, Paolini prova a narrare il nostro tempo.

Marco Paolini è noto al grande pubblico per “Il racconto del Vajont”, e si è distinto quale autore e interprete di narrazioni di forte impatto civile (I-Tigi racconto per Ustica, Parlamento chimico, Il Sergente, Bhopal 2 dicembre ‘84, U 238, Miserabili) oltre che per la capacità di raccontare il cambiamento della società attraverso i dialetti e la poesia sviluppata con il ciclo dei Bestiari. Appassionato di mappe, di treni e di viaggio, traccia i suoi racconti con un’attenzione speciale al paesaggio, al suo mutarsi, alla storia (come nel Milione) e al suo evolversi (Numero Primo).

Un vero artigiano e manutentore del mestiere di raccontare storie, in grado di portare quest’arte antica al grande pubblico che riconosce in lui uno degli ultimi e più autentici cantastorie ed interpreti del nostro tempo.

