Il Teatro Villa Pamphilj incontra Ruocco & Talarico

Oggi, martedì 29 dicembre, alle ore 18.30, in streaming sui propri canali social, Teatro Villa Pamphilj, Logos Festival della parola e Opere da tre soldi presentano l’ultimo appuntamento del miniciclo di incontri online dal titolo O3S Booklaunch, che ha già visto protagonisti Graziano Graziani, autore e critico teatrale, il direttore della collana Antonio Sinisi, la scrittrice, sceneggiatrice e giornalista Veronica Raimo e la scrittrice regista Francesca Staash

Il 29 è la volta di Ruocco & Talarico, il duo dalla comicità grottesca e ricercata, con “Il successo non è successo”, e l’attore Daniele Parisi con “Dialoghi con il vicino – parte I”. Una presentazione incrociata, in cui saranno proprio gli autori dei testi a intervistarsi vicendevolmente.

O3S Booklaunch è una produzione Teatro Villa Pamphilj (Dir. Artistica Veronica Olmi), Logos Festival della Parola, Opere da 3 Soldi e rientra in #Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale.

Luca Ruocco & Ivan Talarico DoppioSenso Unico: compagnia fondata nel 1999, ha prodotto, tra gli altri, “La variante E.K.” (2013), “gU.F.O.” (2014) e “Operamolla” (2015), portandoli in scena nelle principali città italiane. Lo stile del duo è improntato su una comicità grottesca e ricercata, sempre attenta al linguaggio e ai giochi di parole, così come al rapporto diretto e intimo con il pubblico. L’impianto scenico è semplice, costruito intorno a situazioni spiazzanti e surreali, dai ritmi veloci e dall’umorismo disarmante.

Daniele Parisi si diploma come attore nel 2008 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. In teatro lavora con: Antonio Calenda, Lorenzo Salveti, Lilo Baur, Giancarlo Fares, Francesco Lagi, Romeo Castellucci, Massimo Chiesa, Vincenzo Manna, Giovanni Greco. Al Cinema lavora con: Matteo Botrugno e Daniele Coluccini (Il Contagio – 2017); Gianni Zanasi (Troppa Grazia – 2018); Duccio Chiarini (L’Ospite – 2018) “Orecchie” di Alessandro Aronadio. In tv lavora con Mattia Torre, Michele Alhaique, Eros Puglielli, Renato De Maria, Stefano Vicario.

Dal 2011 approfondisce la sua personale ricerca teatrale attraverso la scrittura di scena realizzando gli spettacoli: Abbasso Daniele Parisi (2011); Ab hoc et ab hac (2013); Inviloop (2015); La vita è una beffa (2016); Euhoè! (2018); Dopo innumerevoli minacce (2019); Abbasso (2019).

Nel 2016 vince il premio Nuovo Imaie Talent Award come miglior attore italiano esordiente al Festival del cinema di Venezia. Nel 2017 vince il premio come miglior attore al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. Nel 2019 pubblica il libro “Abbasso”, una raccolta di tutti i suoi testi teatrali, edito da Alter Erebus.