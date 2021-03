Il treno sanitario presentato alla stazione di Milano

Nella stazione Centrale di Milano è stato presentato il treno sanitario Ferrovie dello Stato- AREU. Il convoglio ha funzioni di trasporto per malati in varie zone d’Italia. L’iniziativa consente l’alleggerimento della pressione sugli ospedali oltre che per integrare i presidi medici sui territori nazionali dei pazienti Covid. Ha 21 posti letto, è un reparto mobile di terapia intensiva che consentirà di trasportare altrettanti pazienti Covid verso ospedali meno saturi rispetto a quelli di origine. Ieri pomeriggio al binario 21 della Centrale meneghina, il direttore generale dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Alberto Zoli, lo ha definito “rianimazione viaggiante” e ha fatto sapere che il Comitato Tecnico Scientifico ha discusso di usare il convoglio per trasferire pazienti senza ricorrere ad un elicottero o un aereo da un minimo di sei a 21 posti, per cui il miglioramento è evidente, quindi non c’è alcuno spreco. Sono sorte le convenzioni tra Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. Non sono escluse le integrazioni delle équipe con il personale di altre Regioni. Dal punto di vista sanitario, con capofila la Lombardia, sarà un treno delle Regioni Italiane. Il convoglio è dotato di tre vagoni come unità mobili di terapia intensiva che di volta in volta possono essere allestite a seconda delle esigenze delle persone da trasportare. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presente al binario 21, ha affermato: Speriamo non ci sia mai bisogno di questo treno, ma come ha anticipato il direttore di AREU, temo che a breve potrebbe essere utilizzato. Sottolineo la bella collaborazione che c’è stata tra Ferrovie dello Stato, Protezione Civile AREU. Ognuno ha portato le proprie competenze e insieme abbiamo fatto nascere qualcosa di unico che potrà essere d’esempio e di modello. E’ la conferma che la qualità di questa Regione non manca mai e che la collaborazione può portare a cose eccezionali. L’amministratore delegato di Trnitalia, Luigi Corradi, ha aggiunto: Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha garantito il massimo supporto per conciliare il problema della mobilità ed evitare rischi di trasporto. Abbiamo cercato di supportare anche con attività non tipiche di Ferrovie dello Stato una situazione di difficoltà e crisi del Paese. Il treno sanitario è nato dall’idea legata al Covid ma che può avere un utilizzo che va oltre il Covid: io lo chiamo un “piccolo ospedale indipendente”, che ha la possibilità di spostarsi in tutta Italia, dove servono posti di terapia intensiva o se non ci sono servizi attrezzati da un punto all’altro dell’Italia. Il nostro impegno con AREU è di continuare a usare il treno quando ce ne sarà bisogno. Indubbiamente questo treno sanitario servirà più Regioni ed il Comitato Tecnico Scientifico sta già ipotizzando il suo utilizzo permanente.

Manfredi Villani