In occasione della quinta edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award, il premio intitolato alla memoria del visionario leader di illycaffè, figlio del fondatore dell’azienda e pioniere della collaborazione virtuosa con i coltivatori per la produzione di caffè di alta qualità e sostenibilità, illycaffè lancia uno speciale progetto digitale che esalta la creatività, per raccontare in modo inedito e originale la cultura del caffè. L’azienda, che attraverso questo riconoscimento mette ogni anno in evidenza le storie dei coltivatori e di come li accompagna nella creazione di una qualità sempre superiore, ha selezionato nove illustratori, nove talenti internazionali del disegno, una squadra variegata per provenienza, ispirazione, stile e nazionalità, incaricandoli di dare un’identità artistica e visiva a ognuno dei nove paesi finalisti della quinta edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award.

Gli artisti selezionati sono: George Greaves, illustratore e designer inglese; Maxime Prou & Adèle Favreau, duo francese conosciuto come Atelier Bingo che crea lavori colorati e astratti; ZEBU, altro duo creativo berlinese attivo nel campo dell’illustrazione e della pittura; Luisa Salas, in arte Hola Lou, artista, designer e muralista messicana dallo stile minimale e moderno; Reyna Noriega, artista visiva, autrice ed educatrice basata a Miami, che lavora con una varietà di mezzi, dalla pittura all’illustrazione digitale alla fotografia; Amber Vittoria, artista di New York City, i cui lavori si concentrano sulla forma femminile e sulla rappresentazione delle donne all’interno dell’arte; l’illustratrice olandese Bodil Jane, specializzata in illustrazioni colorate e pop incentrate sulle donne e sulla natura; Studio Grand-Père, il progetto di illustrazione della designer brasiliana Rafaela Mascaro nato con lo scopo di incoraggiare e ispirare le persone a condividere la loro creatività in tutto il mondo; Dabito designer, fotografo e artista, noto per il suo uso vibrante di colori e per lo stile poliedrico, contemporaneo e bohémien.

Ogni artista è stato abbinato a un paese, per raccontarlo attraverso il proprio stile, le sue forme e i suoi colori, mescolate a richiami delle note aromatiche della sua produzione di caffè: dal floreale dell’Etiopia al fruttato della Colombia, dal cioccolato del Brasile al pepe nero dell’India. A inizio dicembre, gli artisti che ambiscono a rappresentare l’essenza dei nove caffè finalisti dell’edizione 2020 del premio, sono stati svelati sui profili Instagram degli artisti stessi e sui profili social di illycaffè.

Andrea Malavolti