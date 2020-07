Presentazione del libro ”Dopo l’Apocalisse. Ipotesi per una rinascita” con la presenza di Riccardo Nencini coautore del

libro. La presentazione del libro avverrà lunedì 13 luglio alle ore 17,30 a Imola presso il caffè Monnalisa in via Paolo Galeati 2.

Iniziativa a cura delle segreteria regionale del Partito socialista di Bologna