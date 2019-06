In ricordo di Ottorino Bartolini

Ho conosciuto Ottorino Bartolini alla fine degli anni ’60, quando era Segretario della Federazione forlivese del PSI. Fu lui, assieme all’allora Presidente della Provincia di Forlì, Luciano Galeotti, che mi chiamò per collaborare alla redazione de “Il Risveglio”, il mensile del PSI forlivese, e, anche, a seguire il settore degli Enti locali, come Funzionario del Partito Socialista Italiano. Ricordo il nostro primo colloquio, quando mi chiese quale fosse il mio stipendio, per offrirmi, subito dopo, una cifra inferiore.

Avrei accettato anche per meno, pur di avviare quel nuovo impegno che avrebbe segnato la mia vita. Il dinamismo di Bartolini, accelerò di molto la mia formazione quale Direttore del Risveglio e responsabile degli Enti locali. Con lui alla Segreteria non c’era un momento di sosta: la sua teoria delle “bandierine”, da porre in ogni singola realtà provinciale, a testimonianza della presenza dei Socialisti, e il “più uno”, da perseguire sempre, sia nei risultati elettorali che nel numero degli iscritti, non lasciava scampo: correre, correre, correre.

Ed era bello farlo, celebrando ogni positivo risultato con manifestazioni pubbliche a gratificazione di tutti i compagni e a testimonianza della presenza dei Socialisti nel nostro territorio. Il suo curriculum ci dice che è stato, oltre a Segretario provinciale del PSI, Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Forlì, componente dell’ANPI, primo Presidente provinciale dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS), Segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, Presidente dell’Associazione culturale “Memoria e Ricerca” e Presidente del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna nella terza Legislatura.

Ma Ottorino Bartolini è stato anche, oltre a tutto questo, un attento ricercatore della Storia locale, con oltre 20 pubblicazioni, incentrate sulla cultura politica, su personaggi e su vicende che hanno segnato la nostra realtà.

Di lui, della sua straordinaria presenza nella vita politica, culturale e istituzionale forlivese e regionale, dovranno ora occuparsi i giovani studenti e i ricercatori, amanti della Storia locale, per far sì che il patrimonio di libertà, di impegno, di dedizione al bene comune, da lui profuso in tutta la sua vita, non sia disperso e trovi, invece, la sua giusta collocazione tra coloro che ci hanno preceduto e a cui, tutti, noi, dobbiamo profonda riconoscenza.

Personalmente, con la sua perdita, io ho perso un compagno, un amico, un fratello maggiore, una guida, un Maestro di vita e d’azione politica. Alla sua cara e amata famiglia un abbraccio forte e un invito: siate, sempre e per sempre, orgogliosi di lui!

Alessandro Guidi