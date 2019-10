Incidente mortale in stabilimento Fca

Ennesima morte sul lavoro. Nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone un operaio di 40 anni, Fabrizio Greco, è morto mentre lavorava al reparto presse a freddo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassino. Da una prima ricostruzione, sembra che la vittima stesse spostando, insieme ad un altro collega, un macchinario in azione che gli ha provocato una profonda ferita al collo.

Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Uglm hanno proclamato uno sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni. La salute e la sicurezza sul lavoro sono “un requisito ed un diritto imprescindibile. Non si può e non si deve morire durante il lavoro”, affermano, esprimendo “cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima”.

“Siamo addolorati per la tragedia avvenuta alla Fiat di Cassino. In questo momento – afferma in una nota Carmelo Barbagallo Segretario generale della Uil – ci stringiamo in silenzioso cordoglio al fianco dei familiari della vittima. Non sappiamo come ciò sia potuto accadere in una realtà in cui, in genere, l’attenzione è alta. Noi vorremmo solo non piangere più la morte di un lavoratore: è terribile uscire di casa al mattino per guadagnarsi da vivere e non fare più ritorno la sera ai propri affetti. Basta con questa strage, basta con le parole. Serve un forte impegno congiunto di tutti i soggetti coinvolti, per una vera e propria campagna contro gli infortuni. C’è bisogno di una formazione e di un’informazione più capillari. In alcune realtà lavorative, infatti, non sempre si ha conoscenza delle leggi né consapevolezza degli stessi strumenti a disposizione, per realizzare una vera ed efficace prevenzione. Peraltro, le tipologie degli incidenti sono spesso analoghe. Bisogna, inoltre, aumentare i controlli e, per alcune fattispecie, come lavoro nero, caporalato o reiterazione del reato, prevedere anche un inasprimento delle sanzioni”.