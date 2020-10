Inhabited Deserts, viaggio alla scoperta dei deserti

Domani, sabato 3 ottobre alle ore 19:00, nel Palazzo Comunale di Todi, Sala delle Pietre e Nido dell’Aquila/Torcularium, sarà inaugurata la mostra fotografica di John R. Pepper dal titolo “Inhabited Deserts”.

Si tratta di 53 suggestive immagini stampate in grande formato, nel bianco e nero dei grandi reporter, che narrano il lungo viaggio di John R. Pepper (tre anni e 18mila km.) nei più remoti deserti del mondo (Dubai, Egitto, Iran, Israele, Mauritania, Oman, Russia e Stati Uniti).

John R. Pepper vive tra Palermo, Parigi e New York. La sua carriera nel mondo della fotografia analogica in bianco e nero inizia all’età di 14 anni con un praticantato a fianco di Ugo Mulas; nello stesso anno pubblica la sua prima fotografia nella rivista Newsweek. Pepper lavora con la LeicaM6 e pellicola “Ilford HP5”, stampando su carta Baritata ai sali d’argento. Le sue fotografie sono presenti in collezioni private e musei nel mondo. La mostra “Inhabited Deserts” arriva a Todi dopo aver debuttato a Parigi e compiuto un ciclo espositivo che ha già toccato Teheran, Tel Aviv, Dubai e San Pietroburgo. Nel 2021 approderà in diverse città d’Europa e Stati Uniti.

La mostra, curata dal critico d’arte russo Kirill Petrin e da Gianluca Marziani, realizzata dal Comune di Todi con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor Emmanuele F. M. Emanuele, e in collaborazione con l’ambasciata degli Stati Uniti in Italia, resterà aperta al pubblico fino al 28 novembre prossimo, con ingresso libero dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.