Inps, bonus lavoratori autonomi e commercianti

AI LAVORATORI AUTONOMI QUASI IL 70% DEI BONUS 600 EURO

Uno studio recentemente effettuato sulla distribuzione del “bonus 600 euro” mostra come la maggior parte della prestazione sia stata corrisposta ai lavoratori autonomi, seguiti dai lavoratori a tempo determinato in agricoltura. Pochi sussidi invece sono andati ai lavoratori dello spettacolo. L’Istituto di previdenza ha posto finora in pagamento oltre 3,4 milioni di “bonus 600 euro”, per una spesa complessiva di circa 2 miliardi. La gran parte delle erogazioni è avvenuta nei giorni dal 14 al 23 aprile e la maggioranza dei pagamenti ha riguardato i lavoratori autonomi (69,5%) e i dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura (15,4%), mentre una quota marginale ha interessato i lavoratori dello spettacolo (0,7%), la cui platea è significativamente inferiore alle altre. È quanto emerge dallo studio che ha inaugurato la collaborazione fra Inps e Banca d’Italia finalizzata a monitorare quotidianamente i pagamenti posti a carico dell’Inps in seguito all’emanazione del decreto “Cura Italia” (Dl n.18/2020).Quasi due terzi dei beneficiari sono uomini. Le donne sono la metà delle partite Iva/co.co.co e dei lavoratori stagionali del turismo. I nati all’estero sono il 12,1% dei beneficiari complessivi e sono relativamente più concentrati tra gli stagionali del turismo e i dipendenti agricoli, dove ammontano rispettivamente al 22,3% e al 29,3% dei percettori. L’età media dei beneficiari è 46 anni (45,6 per le donne, 46,3 per gli uomini), con la coorte più numerosa rappresentata dal gruppo 45-54 anni (pari al 32,8%). Si rileva anche una presenza minoritaria di giovani con meno di 25 anni e di anziani ultrasessantacinquenni (rispettivamente 3,0% e 2,2%). I giovani sono relativamente più presenti tra gli addetti al turismo, i più anziani tra gli autonomi. La composizione per genere risulta simile tra i nati in Italia e i nati all’estero. Le regioni maggiormente interessate dal flusso dei pagamenti sono state la Lombardia, la Puglia e la Sicilia, che hanno ricevuto quasi un terzo dei sussidi, seguite dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Campania. Le donne sono particolarmente rappresentate tra i beneficiari in Calabria e relativamente meno presenti in Sicilia. Per contro, i nati all’estero sono concentrati nelle regioni di confine (Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) e in Emilia Romagna. La dispersione dei tassi di adesione al sussidio a livello provinciale non pare segnalare difficoltà di accesso alla procedura informatica di richiesta del bonus in quei territori con connessioni internet più difficoltose, tipicamente quelle montane del Nord e dell’Appennino. Infine, si stima che il bonus ammonti a circa un terzo del reddito mensile netto per gli autonomi, a circa la metà per gli stagionali del turismo e ai due terzi per i lavoratori temporanei dell’agricoltura, mentre non è possibile ottenere una stima per le partite Iva. La versione integrale dello studio è pubblicata nella sezione del sito Inps “Studi e Analisi”.

VIA AL BONUS COMMERCIANTI 2020

I commercianti costretti a chiudere l’attività e prossimi alla pensione di vecchiaia hanno diritto al bonus di 513 euro al mese, con valore retroattivo fino al 2017. Questo beneficio previdenziale permette, in buona sostanza, di ricevere un anticipo sulla pensione per cessata attività.

Il riferimento legislativo è alla legge n. 128 del 2 novembre 2019 per la tutela del lavoro; la circolare Inps n.4 del 13 gennaio 2020 contribuisce a far chiarezza e mai come ora, con tante attività commerciali mese praticamente in ginocchio dalla pesante crisi legata all’emergenza Covid-19, questa misura appare attuale.

Il bonus commercianti viene corrisposto direttamente dall’Inps ed è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione Ivs commercianti, a favore dei titolari di piccole aziende commerciali ed agenti di commercio che cessano l’attività e che siano ormai prossimi al raggiungimento dei requisiti prefigurati per accedere alla pensione di vecchiaia.

I requisiti richiesti per essere ammessi a godere dell’indennità economica dei commercianti sono:

57 anni di età per le donne e 62 anni per gli uomini;

iscrizione alla gestione dei contributi per le attività commerciali da un minimo di 5 anni;

attività commerciale definitivamente cessata e comprovata da invio della comunicazione al Comune di afferenza;

l’attività deve risultare cessata nei 3 anni precedenti al pensionamento.

L’erogazione del sussidio per cessata attività resta valida fino al raggiungimento dell’età pensionabile. L’importo è stato calcolato sulla base del trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione di appartenenza per ogni anno di riferimento.

A chi spetta il bonus commercianti

Il bonus compete ai soggetti impiegati nelle seguenti attività:

un’attività di commercio al minuto in qualità di titolari o coadiutori con sede fissa, anche abbinata all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

ambulanti su aree pubbliche;

attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

attività di agenti e rappresentanti di commercio.

La domanda

L’istanza per ottenere l’indennizzo può essere inoltrata in modalità telematica all’Inps attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di indennità commercianti”.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; oppure facendo ricorso agli enti di patronato e agli intermediari dell’Istituto attraverso i servizi automatizzati offerti dagli stessi.

Vittime violenza di genere

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI

Con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali è stato disciplinato lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalle cooperative sociali nel corso dell’anno 2018, delle donne vittime di violenza di genere.

Con la circolare Inps del 15 aprile scorso, n. 53 l’Istituto illustra la disciplina contenuta nella citata legge e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Il beneficio previdenziale viene riconosciuto soltanto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è pari alla contribuzione assicurativa posta a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 350 euro mensili..

L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020. Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva e di rispetto delle norme, come dettagliato nella circolare.

Per essere autorizzato alla concessione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Istituto apposita domanda di ammissione all’incentivo, tramite il modulo on line denominato “Do.Vi”.

Il modulo è disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” accessibile, previa autenticazione, dai Servizi per le aziende e consulenti. Per eventuali maggiori informazioni di dettaglio, si rimanda alla lettura della circolare citata.

Carlo Pareto