Insulti alla Azzolina. Nencini, solidarietà alla Ministra

“Agli insulti biechi e alla inciviltà bisogna rispondere con gli strumenti della cultura e dell’educazione al rispetto verso il prossimo. Un abbraccio alla ministra Azzolina”. Lo ha scritto in un tweet il presidente della commissione istruzione e cultura del Senato, il socialista Riccardo Nencini.

La ministra della Scuola, Lucia Azzolina, in queste ore non è solo al centro delle discussioni per la prossima apertura della scuola ma per altri fatti, anzi per altro ‘genere’. Azzolina ha raccontato via social, mostrando uno screen dei commenti, di essere stata vittima di offese sessiste, incentrate non tanto sul suo ruolo ma sul suo rossetto. “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. È e sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro, uomo o donna che sia, al pensiero critico, allo scambio di idee fatto con i contenuti e non con la volgarità”, ha scritto sulla propria bacheca la ministra, commentando gli insulti. “Provo molta pena per chi si esprime in questo modo e per chi alimenta questo tipo di reazione, parlando solo alla pancia e mai alla testa delle persone. È un sistema che va combattuto ed è lapalissiano che la scuola sia il naturale antidoto”, ha continuato. Gli insulti vanno avanti da maggio. Già allora la ministra, dopo i primi messaggi di odio e dopo le prime minacce, era stata messa sotto scorta.