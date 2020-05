Interrogazione Psi su esame di stato per avvocati. Maraio – Longo: “Fare chiarezza su procedure”

Il deputato socialista Fausto Longo ha depositato questa mattina alla Camera dei Deputati una interrogazione al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sulla questione dell’esame di stato per l’abilitazione alla pratica forense di quest’anno che è stato sospeso a causa dell’emergenza covid 19.

“Il Ministro Bonafede chiarisca le procedure con le quali intende portare avanti l’esame di Stato – è quanto dichiarano in una nota congiunta il Deputato del Psi, Fausto Longo, e il Segretario del Psi, Enzo Maraio.

“C’è in ballo il destino di oltre 20mila giovani avvocati che sono in attesa di sapere se hanno superato le prove previste e che non hanno la possibilità di progettare il proprio futuro professione”. “Ci auguriamo – concludono – che il Ministro si attivi quanto prima per garantire a tutti un equo accesso alla professione legale in merito alla sessione di abilitazione 2019/2020”