Intervento di Luigi Iorio al Congresso Psi

Care compagne e cari compagni,

Colgo intanto l’occasione per ringraziare tutti gli iscritti e i militanti che hanno partecipato alle assemblee provinciali e tutti voi che siete qui oggi.

E naturalmente per ringraziare tutti i nostri ospiti.

Credo che abbiamo fatto bene ad insistere perché si celebrasse questo congresso, che volevamo in tempi ancora più rapidi.

“Rinnovarsi o perire” diceva Pietro Nenni.

Non è mai stato tanto vero come per il PSI oggi.

Il senso della iniziativa che abbiamo voluto prendere, presentando una mozione alternativa a quella del segretario uscente con tanti compagni della mia generazione, ma anche delle precedenti e delle successive è esattamente questo.

Il cambiamento è urgentissimo. E’ impossibile aspettare ancora. Se non si cambia in fretta il PSI muore.

E noi non possiamo portare una responsabilità così grande. Lo hanno capito bene, e per primi, Gianfranco Schietroma e Silvano Rometti, che voglio qui pubblicamente ringraziare.

Con le loro dimissioni hanno dato il via a questa operazione di rinnovamento. Alla quale ha contribuito il segretario nazionale Nencini, lasciando la guida del Partito ad una generazione nuova. Una generazione nuova che non è solo Iorio e Maraio, lo voglio dire con grande forza. Ma che è Vincenzo Iacovissi, Maria Pisani, Elisa Gambardella, Francesco Bragagni, per citare solo quelli che hanno già ricoperto ruoli nazionali e tanti altri.

Una generazione che dovrà affrontare una missione quasi impossibile e che quindi avrà bisogno di tutti. Nessuna rottamazione e nessuna emarginazione. Ma anzi la ricerca tenace dell’aiuto e del contributo di tutti.

Lo voglio dire con chiarezza ad Enzo Maraio. Se domenica prossima sarai eletto segretario, come i numeri delle assemblee farebbero pensare, siamo pronti a lavorare insieme. Ma è necessario un segno netto e chiaro di discontinuità. Non si può risorgere se si continua, pari pari, con le politiche e i metodi del passato. Inutile cambiare le facce e la generazione se non si cambia profondamente tutto il resto. I contenuti dell’azione politica. Il linguaggio. I rapporti interni e quelli con le altre forze politiche.

Siamo convinti che uno dei nostri primi obiettivi è quello di ricostruire la nostra comunità. Abbiamo detto basta a settarismi ed emarginazioni che hanno provocato tanti abbandoni. Dovremo andare a cercare i compagni e chiedergli di aiutarci a ricostruire un Partito aperto e inclusivo, dove si riprenda il gusto di portare avanti battaglie politiche comuni.

Partiamo dalla realtà cruda dei risultati elettorali del nostro Partito.

la scelta di presentare la lista “Insieme“ si è rivelato un fallimento.

Lo 0,6 per cento è stato il peggior risultato elettorale dell’intera storia socialista con l’aggravante che i due partiti alleati (verdi ed ulivisti) hanno deciso di abbandonare questa alleanza senza neppure informarci.

Dopo le elezioni politiche ci sono state cinque elezioni regionali: Friuli, Molise, Abruzzo, Sardegna e Basilicata. Il risultato è stato egualmente drammatico: nessun socialista eletto.

Fino a qualche giorno fa la risposta pareva essere un rilancio della Rosa nel pugno, dodici anni dopo il lancio di questa proposta ad opera di Emma Bonino ed Enrico Boselli.

Abbiamo contrastato con forza questa idea, presentata in pompa magna in due convegni. L’abbiamo contrastata perché l’Italia in questi dodici anni è profondamente cambiata ed anche il sistema politico è cambiato.

L’abbiamo definita fuori tempo e fuori luogo. A tutti i compagni questa bizzarra trovata era apparsa subito per quel che è: una proposta destinata a sicuro fallimento elettorale.

Ora pare di capire che sia stata frettolosamente abbandonata, così come era stata adottata, e cioè senza spiegazione alcuna.

E pare che, come nel gioco dell’oca, siamo tornati al punto di partenza.

Adesso qui si propone al Partito di fare esattamente quello che si fece alle europee di cinque anni fa. E cioè votare la lista del PD.

Senza nessuna contropartita.

Una pura e semplice donazione di voti socialisti. Senza nessuna visibilità. Senza nessuna possibilità di eleggere.

Lo diciamo forte e chiaro: non siamo d’accordo con l’ennesima scelta di subalternità al Partito Democratico.

La nostra proposta invece è chiarissima. E parte da una considerazione che sembrerebbe ovvia, ma che nel PSI non lo è. Un partito politico è tale se presenta le sue liste alle elezioni. Noi proponiamo di presentare la nostra lista, col simbolo dei socialisti italiani. Alle europee. Alle politiche.

Solo con l’orgoglio di correre con le nostre bandiere si può ricostruire il PSI.

Questo il nostro obiettivo, che va perseguito con ogni sforzo. Se il Partito si orienterà in questa direzione, già alle prossime europee, siamo pronti a scendere in campo. Tutti.

Abbiamo tante volte ascoltato l’unico argomento di chi si oppone a questa scelta: ma così non si elegge!

Come se andando nelle lista PD si eleggesse.

A questi compagni e al Congresso abbiamo detto e diciamo con altrettanta chiarezza e senza i complessi che hanno caratterizzato il Partito in questi anni che vediamo una sola alternativa a presentarci da soli con il nostro simbolo. Ed è partecipare alla lista di Più Europa di Emma Bonino.

Una lista composta di riformisti, di laici, di cattolici democratici, di radicali, di socialisti. Riteniamo che un dialogo con il partito di Benedetto Della Vedova sia possibile e auspicabile e non ha solo un valore tattico, per passare la nottata delle europee e cercare di mandare qualche compagno a Bruxelles

Il dialogo deve partire dal comune impegno per sconfiggere la deriva populista che dilaga in Europa e per difendere i valori di giustizia sociale, di integrazione e difesa dei diritti civili che sono stati sempre il cuore della politica socialista.

Nel campo del centrosinistra ed in particolare nel PD si è avviata una nuova stagione che, ci auguriamo tutti, faccia uscire quel partito dalla crisi.

Ma ho ascoltato con attenzione il discorso di Zingaretti all’atto della sua elezione e sono rimasto perplesso quando ha citato Gramsci ed Aldo Moro come i punti di riferimento della sua azione.

Credo che come me, molti italiani siano rimasti perplessi: c’è una sinistra in Italia, ed è la più moderna e innovativa, che non può riconoscersi in Gramsci ed in Aldo Moro.

+Europa può diventare il fulcro di questa Italia che combatte in prima fila il populismo e la nuova destra ed è questa prospettiva che può coinvolgere i socialisti ed i loro valori.

Creare una “seconda gamba” del centrosinistra in grado di rappresentare quello che il pd non è in grado di fare. questo è l’obiettivo strategico di una moderna forza socialista che vuole contribuire a far uscire l’Italia dalla condizione attuale.

Questa la nostra proposta.

Durante la fase delle assemblee congressuali non ho ascoltato obiezioni di merito. Una unica obiezione: Più Europa non ci vuole.

E allora voglio lanciare una sfida da questo palco. Già nei primi giorni della prossima settimana siano i due candidati alla segreteria, insieme, chiunque vinca il congresso, a chiedere un incontro a Più Europa per verificare la possibilità di correre insieme alle elezioni europee.

Compagni guardiamo al futuro. L’obiettivo è immaginare e raccontare un Paese diverso. Il Paese che vogliamo. Il Paese che i socialisti sognano e immaginano. In questi anni abbiamo vissuto tante disuguaglianze e troppe discriminazioni: nel mercato del lavoro, nei diritti di cittadinanza, nel mondo del sapere, nel campo della giustizia. Anni vissuti alla ricerca disperata di una soluzione ad una crisi economica e sociale che ha stravolto le regole del gioco, colpito violentemente i sistemi democratici e la vita dei milioni di cittadini.

Ma perché il nostro Paese è al centro di questa crisi?

Nel lontano novembre del 1989, la caduta del Muro di Berlino, segnò l’inizio di una stagione caratterizzata dalla speranza, almeno nelle enunciazioni, di realizzare un nuovo modello di vita.

Ci fu chi, come il politologo Francis Fukuyama, si spinse a teorizzare la “fine della storia” intesa come raggiungimento della condizione ottimale di definitiva affermazione della democrazia, tesi poi ribadita nell’omonimo saggio del 1992. Quello che è accaduto dal 1989 a oggi è tuttavia molto diverso. Sebbene nei primi Anni ‘90 qualcosa sembrava essere cambiato in termini di crescita e benessere, dall’inizio del secolo nuovo tutte le aspettative si sono rivelate errate.

Compagni cosa accadrà nei prossimi mesi? Una cosa è certa abbiamo bisogno di meno “tweet” e di più proposte per inaugurare una stagione non avventurosa ma contendibile, abbiamo bisogno di ricomporre la nostra comunità annientata da rancori, ripicche, commissariamenti, per favorire una nuova politica socialista cosi da mandare a casa il peggior Governo della storia.

I Grillini non sono nati solo sulla rete ma anche nelle piazze, quei luoghi che la vecchia classe dirigente della sinistra e in parte anche la nuova ha smesso di frequentare.

La lega ha trovato cittadinanza in un nord bisognoso di risposte e in un sud incattivito contro l’immigrato, il diverso.

Come dimostrano le ultime elezioni politiche, gli elettori hanno espresso un voto di protesta mai espletato in passato.

Per invertire rotta, come socialisti, dobbiamo riconsiderare il significato politico della parola “diritto”: ad una migliore scuola pubblica, a delle università competitive, a un lavoro dignitoso con le giuste garanzie previdenziali, ad essere riconosciuto cittadino italiano se nato in Italia, a poter sposare un individuo dello stesso sesso, ad una giustizia più equa, a sentirsi cittadini europei, a vivere in un paese dove vige il principio della legalità, ad un ascensore sociale reale, a un ambiente sano e compatibile con i bisogni della nostra società.

Ogni giorno i giornali e i social raccontano storie di donne e uomini precari, non garantiti, sfruttati, emarginati, privati delle proprie libertà individuali, sovente ricattati dal bisogno, ossessionati dal “primum vivere” come regola generale di vita, dimenticati dalla politica, dalla sinistra, che nulla o troppo poco ha fatto fino ad ora, se non far saldare le loro ansie e paure con l’antipolitica.

Compagni. Oggi più che mai abbiamo bisogno di cambiare. Abbiamo il dovere di provarci.

La buona politica, unica arma contro l’antipolitica, presuppone chiaramente nuove formule, un partito aperto e concreto.

Azioni reali: riforme per il fisco, più investimenti, meno burocrazia, occupazione, la competitività delle nostre imprese.

Questo è il compito dei socialisti: guidare il cambiamento, guidare la società, altrimenti sarà proprio quella società ad andare a votare la lega e i 5 stelle.

Questo in un tempo di crisi economica-istituzionale è ciò che conta.

Compagni nessuno si salva da solo. Siamo pronti a farlo come socialisti e guardare al futuro?

E’ socialista fare un’analisi su questa Europa

Un nuovo mondo è davanti a noi. “Il sogno dogmatico della perfezione del mercato” è svanito. Il voler far arretrare la politica in favore delle regole del mercato si è rivelato errato.

Mai come ora avvertiamo la necessità di una nuova politica, ma soprattutto, di quella “Unione Europea” troppo spesso sottovalutata e osteggiata dalle destre europee, che hanno sempre intravisto in essa non una opportunità, ma solo un insieme di burocrazie capaci di insidiare gli interessi e le lobby nazionali. Per invertire la rotta, far decrescere la crisi e rilanciare il nostro piccolo continente occorre ridisegnare una nuova idea di Europa economica e politica.

Servono politiche ben precise: tassazioni sui grandi patrimoni, ridistribuzione della ricchezza, riforme strutturali legate a temi come innovazione e ricerca.

In Europa invece la Germania continua a credere che la migliore ricetta alla crisi economica sia il binomio “austerità e tagli”. Ma questa non è la via per uscire dalla crisi.

Al contrario è la via per iniziarne una ben peggiore. Potremmo fare un parallelismo con il passato. Una situazione di emergenza simile si verificò negli anni Trenta quando gli Stati Uniti riuscirono ad uscire dalla crisi grazie alle ricette emergenziali del cosiddetto “New Deal”, un nuovo corso improntato sugli investimenti statali e sulla crescita incardinata sul lavoro, mentre in Europa le paure e la crisi economica post bellica fecero sorgere nuovi regimi quali il fascismo e il nazismo.

La nostra situazione attuale non sembra molto diversa da allora.

Abbiamo bisogno di più opportunità per le nuove generazioni, da troppo tempo ai margini di un mercato del lavoro deregolamentato e soprattutto di una maggiore distribuzione della ricchezza tra le fasce di reddito più deboli, visto che la crisi ha acuito disuguaglianze sociali in Italia come in Europa.

E’ da socialista lanciare una sfida all’Europa del futuro

Forse non vogliamo ammetterlo, ma molti dei nostri vecchi assunti, risultato di decenni di progresso, si vedono ora minacciati. D’altronde questi non sono certo tempi ordinari.

La crisi economica ha trovato le istituzioni europee impreparate, condizionate dai limiti del passato ed evidenziato la completa inadeguatezza del concetto di stato nazionale. Le profonde trasformazioni in corso su scala mondiale hanno determinato una nuova urgenza per l’Europa, quella di mettere in campo la più forte volontà comune nel procedere senza esitazioni sulla via dell’unità politica e dell’effettiva unione economica.

Ciò di cui abbiamo bisogno perciò ora è una spinta, concordata a livello europeo, per affrontare le sfide del prossimo decennio. Soltanto un salto di qualità potrà garantire la prosperità, l’equità e l’occupazione di cui ora abbiamo urgente bisogno. La necessità di agire in una dimensione europea è perciò evidente, manca invece la capacità di formulare pensieri e programmi politici di respiro sovranazionale. Negli anni passati il duopolio franco-tedesco ha preferito affrontare la crisi economica in maniera unilaterale. Un approccio non rispettoso degli equilibri “costituzionali” dell’Unione Europea ed anche contro-producente dal punto di vista dei risultati raggiunti, avendo determinato soltanto risposte confuse e poco efficaci ed avendo consentito alla speculazione internazionale di lucrare sulle debolezze europee. C’è bisogno dunque di una effettiva unione politica dell’Europa. Un’Europa dei popoli.

Più forte sarà infatti l’idea di Europa, meno rilevante sarà la presenza nel contesto politico e sociale europeo di forze politiche quali la Lega in Italia e le forze xenofobe e sovraniste europee, da sempre migliori interpreti delle maggiori paure di milioni di cittadini, spesso troppo sensibili ai richiami del populismo e della demagogia nei momenti di crisi economica.

Per scongiurare questi reali pericoli, l’Europa dovrà riappropriarsi del primato della politica, superando le appartenenze e le logiche nazionali.

Nelle prossime settimane affronteremo una campagna elettorale per le elezioni europee, i socialisti dovranno proporre una nuova idea d’Europa con un Governo unitario e una Banca Centrale che dia riferimenti e soprattutto garanzie, un nuovo concetto di unità dei popoli dove nessuno resta indietro sacrificato sull’altare dell’austerità.

L’Europa non ha infatti un proprio tesoro, non ha un fisco, non ha un governo, non ha un esercito: non è, insomma, gli Stati Uniti d’Europa.

Questo è l’epiproblema.

E’ tempo dunque di una nuova Europa, l’Europa dei popoli. Non è più possibile farsi governare dai mercati e dagli eventi. Jean Monnet amava ripetere che: “L’Europa si costruirà sulle crisi e sarà la somma delle soluzioni apportate a tali crisi”.

Dalla crisi ne usciremo soltanto uniti, bisogna crederci è l’unica exit strategy possibile.

E’ da socialisti mettere al centro dell’azione politica il Lavoro e mobilità sociale

Il lavoro è la pietra miliare di uno Stato, un valore essenziale di coesione e di solidarietà.

E’ la chiave per eradicare le povertà, stabilizzare l’economia e consentire di vivere con dignità.

La parola “lavoro” è racchiusa nella storia dei socialisti che hanno dato vita allo statuto dei lavoratori. Da Gino Giugni a Brodolini.

Ma serve altro oggi, servirebbe lo statuto dei lavori.

Tuttavia negli ultimi anni un inarrestabile processo di globalizzazione e una crisi economica epocale hanno contribuito alla diffusione di una nuova consuetudine, alla disoccupazione, al precariato, differentemente da ciò che accadeva nel secolo scorso quando era costante il miglioramento del proprio status quo familiare. E al dramma della disoccupazione si è aggiunta l’incapacità ad affermare un nuovo modello sociale, a costruire un nuovo sistema di welfare. Non è un caso se nell’Europa del Nord la crisi economica di questi anni ha avuto effetti e incidenze diverse rispetto ai Paesi del Mediterraneo, dove l’assenza di un forte stato sociale ha amplificato le criticità recessive.

Per questo occorre creare lavoro e sviluppo di qualità, opportunità per il Mezzogiorno, un fisco equo e redistributivo, una diminuzione del costo del lavoro, un welfare in grado di rispondere ai nuovi bisogni del paese. Perché senza una scelta che privilegi il sostegno alla crescita il Paese non potrà uscire dall’attuale situazione di recessione dell’economia.

Negli anni Novanta, precisamente nel 1995, per arginare la disoccupazione nazionale venne introdotto il cosiddetto “pacchetto Treu”, un insieme di provvedimenti di legge voluti dall’allora Ministro del lavoro da cui prese il nome, con l’obiettivo di rendere più flessibile ed inclusivo il “mercato del lavoro”. Una flessibilità che avrebbe dovuto apportare soluzioni ottimali e occupazione esponenziale, ma che presto trasformò la flessibilità in precarietà, lasciando una parte della forza lavoro ai margini, priva di tutele previdenziali e impossibilitata a progettare un futuro a medio-lungo termine. Furono infatti previste una miriade di casistiche contrattuali (ad oggi oltre quaranta), che non hanno favorito la ormai poco nota flessibilità in entrata e permesso invece, nella maggior parte dei casi, ai datori di lavoro di non assumere con contratti a tempo indeterminato. Il risultato è ben visibile.

Tutto questo ha cancellato il rapporto tra “libertà e giustizia sociale“ tanto caro al nostro Sandro Pertini

Per questo abbiamo bisogno di una “Soluzione Nazionale”.

Per favorire in particolar modo l’occupazione di donne e giovani sarà utile un concorso congiunto delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e degli enti locali, anche attraverso un recupero, dove possibile di risorse finanziare dai fondi europei, nazionali e regionali e da quelli interprofessionali per la formazione. Come socialisti, dobbiamo impegnarci a ridurre le innumerevoli forme contrattuali, legiferare su questioni sensibili quali l’eliminazione del divario salariale tra uomini e donne previsto dall’art.37 della Costituzione; lotta ai contratti pirata mediante una legge sulla rappresentanza, maggiore integrazione fiscale per sostenere le pensioni dei lavoratori più giovani, spesso meno tutelati. Lavorare in sinergia con forze sindacali.

E’ indispensabile procedere a un aumento dei salari dei lavoratori con contratti determinati premiando il rischio al lavoro e differenziandoli dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato; riformare il contratto di apprendistato, maggiori tagli al cuneo fiscale.

La mobilità sociale

La mobilità sociale è la possibilità per una generazione di raggiungere posizioni sociali e occupazionali migliori rispetto a quella precedente. In tutti i paesi occidentali infatti nella prima metà del ‘900 la mobilità sociale è stata elevatissima grazie anche al diffondersi dell’istruzione tra i ceti più popolari e all’esponente crescita di offerta di lavoro.

Molte indagini statistiche però condotte negli ultimi anni riguardanti l’accesso alle professioni e al mondo del lavoro diffuso, offrono dei preoccupanti spunti di riflessione che evidenziano come ormai solo il 6 per cento dei giovani dichiarano di aver migliorato il proprio status sociale se comparato a quello della famiglia d’origine. Secondo alcune indagini sociali promosse dal Ministero del Lavoro, come il 40 per cento dei padri architetti ha un figlio laureato in architettura, il 42 per cento di quelli laureati in giurisprudenza ha un figlio col medesimo titolo di studio, così come il 40.8 per cento dei farmacisti ha figli appartenenti alla stessa categoria; percentuali simili si registrano anche tra le categorie di ingegneri e medici. I socialisti devono voler affermare una società ad alta mobilità sociale garanzia di sviluppo. Una società dove i figli vivranno meglio dei genitori è una vera società socialista

E’ da socialisti difendere un welfare per i cittadini

La forte contrazione del fondo delle politiche sociali ha avuto effetti nefasti sull’economia reale del Paese. Le manovre finanziarie degli ultimi anni hanno colpito sempre scuola, sanità, famiglia, maternità, infanzia e pensioni. Questa non è la via giusta.

L’analisi che meglio si addice all’attuale situazione italiana, è quella paventata dal sociologo Bauman che indica il concetto di “post modernità” come il mero smantellamento delle certezze sociali e l’annullamento di prospettive, sostituiti da una vita “liquida” sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi ai criteri di consumo fini a se stessi.

In sostanza dalla modernità solida del novecento si è passati a una sorta di “neo-feudalesimo” sociale.

E’ da qui che dobbiamo ripartire, correggendo questa impostazione di pensiero secondo cui tutto è improvvisamente diventato merce, dalla salute alla qualità della vita, alla pensione o al lavoro, in cui l’unico metro con cui misurare tutto è il “Pil” o lo “Spread”.

Per queste ragioni, da socialisti, dobbiamo essere le sentinelle del nostro welfare, che va difeso e afforzato rendendolo più inclusivo e in grado di costruire una reale cittadinanza, per i lavoratori italiani e stranieri, ma soprattutto per i giovani, perché il rischio è quello di trovarci di fronte ad una generazione che pensa di non avere più nulla da perdere con tutti i rischi che ne conseguono. Abbiamo poi urgente bisogno di reperire risorse economiche, recuperandole là dove esse sono, cioè nel sistema finanziario e bancario, nei frutti delle operazioni speculative, nella rendita, tramutare le tassazioni in denaro per la collettività, per incentivare gli investimenti.

Bisogna dunque lavorare per la ripresa economica al più presto, per ritornare ad un ciclo espansivo dell’economia.

Le risorse finanziarie servono per il mantenimento della spesa pubblica e della spesa sociale.

Al fine di liberare risorse per i consumi è indispensabile mettere in moto una politica di investimenti che generi lavoro, solidarietà, coesione, sostegno alle fasce economiche più povere e prevedere sistemi di sicurezza sociale che rassicuri la gente non costringendola a un austero micro risparmio per la paura di un futuro incerto. Sarebbe ottimo se la gente potesse consumare di più grazie a una società più equa e solidale, senza dover affrontare rate da pagare con tassi al limite dell‘usura, un’assicurazione sulla vita, una sanità privata integrativa e tant’altro.

Dai tempi di Salvemini è socialista guardare al Mezzogiorno

Mancanza di infrastrutture: strade, reti ferroviarie nocenetesche, assenza di alta velocità, aereoporti. I socialisti da Salvemini in poi hanno sempre avuto a cuore la questione meridionale. Compagni senza il sud non può esserci l’Italia. L’Italia deve essere una, unica, unità. Salvini se ne faccia una ragione non avrà mai un’Italia di serie A e una di serie B.

E’ da socialista presidiare e rilanciare il tema del Il mondo dei saperi nel nostro Paese

Le università sono le istituzioni depositarie della conoscenza e rappresentano il principale veicolo per la diffusione delle innovazioni: un’istituzione universitaria può essere garanzia di crescita.

Purtroppo però la condizione del diritto allo studio in Italia ha raggiunto livelli drammatici: i costi di accesso al mondo del sapere rappresentano degli ostacoli per moltissime famiglie, con un inevitabile danno per la mobilità sociale e la capacità di innovazione del nostro Paese.

Negli ultimi decenni il sistema dell’Università pubblica e della Ricerca è stato sottoposto a continue umiliazioni.

-meno fondi agli Atenei,

-eliminati più di mille corsi di laurea, tagli alle borse di studio , 6000 mila dottorandi in meno della media UE

-una media di laureati sotto alla media OCSE

Non è questa dunque la strada attraverso cui l’Italia può trovare una sua vocazione nel mondo di domani.

Tagli che hanno avuto un peso soprattutto per gli Atenei più deboli, situati per lo più nel Mezzogiorno del Paese, impoverendo ulteriormente la zona da sempre più carente della penisola in termini di capitale sociale.

A questo drammatico quadro si aggiunge poi anche la diminuzione delle iscrizioni a causa di una crisi economica che non rende facile l‘accesso agli studi. E’ intollerabile poi vedere gli enti di ricerca in forti difficoltà, mentre si continuano a finanziare le scuole e università private. Davanti a tale scempio sociale i socialisti dovranno essere al fianco degli studenti e dei docenti in piazza.

Per questo occorre puntare ad un sistema di università pubblica rivolta a tutti. Un Paese in cui cala drammaticamente la domanda di istruzione è un paese senza futuro.

Davvero mi avvio alle conclusioni

E’ socialista anche ridurre I tempi della giustizia in Italia per dare risposte ai cittadini

Dall’ultima relazione annuale sullo stato della giustizia e soprattutto dal nuovo rapporto della Commissione europea sui sistemi giudiziari in riferimento all’anno 2018, emerge un quadro sconfortante: i processi annui tra cause penali e civili durano molto più che negli altri Paesi membri. Una lentezza che è costata allo Stato milioni di euro per gli indennizzi delle cosiddette “cause lente” senza dimenticare i quarantasei milioni di euro pagati da noi contribuenti per risarcire le ingiuste detenzioni frutto di oltre 2.500 mila errori giudiziari dei magistrati ai quali prima o poi va fatta una legge per la separazione delle carriere.

Secondo Bankitalia la sola lentezza delle cause civili ha un costo che corrisponde all’1 per cento del Pil. Una bella somma, in tempi in cui il fatturato delle aziende italiane non cresce per effetto della recessione e della nostra scarsa produttività.

E’ da socialista affermare il Principio di legalità.

Dura lotta alle mafie non ai ragazzini immigrati come fa Matteo Salvini.

Lotta alla corruzione il cui costo ammonta a diversi miliardi di euro, mentre calano denunce e condanne. La corruzione preoccupa poiché mina la fiducia dei mercati e delle imprese, scoraggia gli investimenti, determinando quindi, tra i molteplici effetti, anche quello del danno indiretto e una perdita di competitività del Paese, allontanando sia le imprese nazionali sia quelle straniere dagli investimenti. Saremo in prima linea su questa battaglia. Su questo tema consentitemi una chiosa: chi ci chiama ancora ci apostrofa socialisti ladri. Dico in questi ultimi 20 anni però mai neanche un rivio a giudizio nei confronti dei nostri amministratori. Altri partiti non possono affermare il contrario.

E’ da socialisti non lasciare nessuno indietro

Il problema del sovraffollamento carcerario non è solo un problema morale e sociale per la nostra de mocrazia. E’ nella sostanza strettamente interconnesso alla tematica della legalità. E’ una contraddizione far vivere chi non ha recepito il senso di legalità in una situazione di palese illegalità.

Chi sbaglia paga. Ma non può subire una doppia pena: quella di legge e quella morale. Costa primo deputato socialista appena eletto volle visitare un carcere. Anche questo è socialismo.

E’ da socialisti difendere i diritti civili

I socialisti hanno avuto il merito di far approvare le leggi sul divorzio, l’aborto e il nuovo diritto di famiglia, il testamento biologico, il divorzio breve. Come socialisti diciamo no al medioevo della lega, no alla piazza di Verona.

Si ai diritti, si all’autodeterminazione di ogni individuo. Voglio essere chiaro, quando in una battaglia è giusta va perseguita senza paura dell’opionine pubblica. Dunque si allo “Ius soli”. Una legge di civiltà. Chi nasce in italia deve essere italiano. I socialisti sono da sempre per l’inclusione e la fratellanza.

Legalità, lavoro, corruzione, crescita economica resta un problema tutto italiano.

Non scarichiamo le nostre incapacità sull’Europa come affermato i sovranisti e i populisti. Servono risposte e le chiediamo a questo governo.

Infrastrutture, lavoro, tav, tap, sostegno alle imprese, taglio delle accise sul carburante, reddito minimo di cittadinanza, pensioni, tutte promesse fatte agli elettori ancora senza nessuna risposta. A casa questo governo improvvisato, razzista, opportunista.

Da socialisti diciamo a questo governo, a questi cialtroni, che lavoreremo da subito come partito, come centrosinistra, per inviargli l’intimazione da sfratto da Palazzo Chigi. I socialisti esistono e sono pronti a governare questo Paese.

Coraggio cari compagni.

Coraggio, grinta. Passione.

Lo dico ai giovani, ma anche ai meno giovani e ai compagni anziani che tante volte di voglia di battersi ne hanno più di noi.

E’ giunto il momento che il basso possa tornare a farsi alto.

Fuggiamo il sonno, come diceva il poeta.

Fuggiamo il sonno e siamo più veloci dell’alba.

E costruiremo insieme giorni e anni all’altezza dei nostri sogni.

Grazie e buon lavoro.