Intini: “Craxi aveva ragione. Dopo Mani pulite solo macerie”

Qui di seguito l’intervista a Ugo Intini pubblicata sulla Verità del 13 gennaio a firma di Luca Telese

Onorevole, ha visto il film di Gianni Amelio su Bettino Craxi?

“L’ho anche presentato, a Roma”



E che ne pensa?

Prima c’è un discorso più generale da fare sul senso di questo anniversario per la storia socialista”



Lei è ancora un dirigente socialista?

Sono orgogliosamente socialista, nel partito di Bobo Craxi, ma non più da dirigente”.



Andrà ad Hammamet il 17 per la celebrazione del ventennale della morte di Craxi?

“Naturalmente. Sono anche nel comitato promotore delle manifestazioni e bisogna dire che è un merito di Stefania Craxi averne costruito uno, unitario, composto da tutte le diverse anime del nostro mondo, che di fatto ricompone la diaspora dei socialisti per questa occasione”.

