INVITALIA, al via le domande di accesso al Fondo Salvaguardia

Invitalia, informa che a partire dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 potranno essere presentate allo sportello online dedicato le domande di accesso al Fondo Salvaguardia Imprese, che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria.

Le aziende che si candidano dovranno proporre un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione, attivando capitali a sostegno dell’attuazione del piano stesso.

Il Fondo ha una dotazione di 300 milioni di euro per trovare soluzioni alle crisi aziendali attraverso nuovi processi di ristrutturazione e fronteggiare le conseguenze del Covid sul tessuto produttivo del Paese.

“Da oggi, 2 febbraio – afferma Tiziana Bocchi, Segretaria confederale UIL – sarà operativo il “Fondo salvaguardia imprese”. INVITALIA, a fronte di un piano di risanamento che garantisce la continuità di impresa e la salvaguardia dell’occupazione, anche con l’ingresso di nuovi investitori, potrà erogare un prestito sino a 10 milioni per un massimo di cinque anni. L’accesso sarà ammesso in presenza di imprese di rilevanza strategica, di marchi storici, di imprese dalle dimensioni significative.

“Come UIL – afferma la Segretaria Confederale Tiziana Bocchi – esprimiamo soddisfazione per il varo del Fondo di salvaguardia per imprese e lavoratori che, soprattutto in un momento di crisi così profonda, potrebbe rappresentare uno strumento utile alla resilienza del tessuto produttivo nazionale. Riteniamo tuttavia imprescindibile che l’introduzione di tale strumento sia accompagnata da un’attività di monitoraggio e valutazione degli interventi che punti al coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, che sono portatrici delle istanze dei lavoratori di tutti i settori coinvolti nelle tante imprese e aree di crisi industriali.

Ribadiamo che l’intervento è attuato con soldi pubblici: riterremmo pertanto essere partecipi di questa fase che deve assolutamente essere collegata alla costruzione di un nuovo sistema produttivo nazionale più forte dell’attuale, più resistente nella competizione internazionale, più attento alle priorità previste anche nel PNRR e promotrice di nuova occupazione”.