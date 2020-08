Io voto No al referendum

Le buone motivazioni del Direttore di Avanti! Online, Mauro Del Bue, e del Direttore del quotidiano la Repubblica, Maurizio Molinari, che mi hanno convinto a votare No al referendum:

Il 20 e 21 settembre siamo chiamati alle urne per esprimerci sul referendum che propone di modificare gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione al fine di ridurre il numero dei parlamentari: da 630 a 400 alla Camera dei Deputati, da 315 a 200 al Senato. La necessità di un taglio degli eletti in Parlamento è stata più volte sollevata in passato nell’ambito di proposte di riforma perché va incontro ad esigenze di riduzione dei costi della politica e di maggiore efficienza delle istituzioni rappresentative.

Si tratta di tesi importanti che questo referendum costituzionale non consente di realizzare, per il semplice motivo che il taglio dei parlamentari è lineare e non è incluso in una riforma che consente di sfruttare la riduzione per rendere il Parlamento più efficiente, più rappresentativo.

Sono molte le lacune create da questo taglio privo di una cornice di riforma costituzionale. Ridurre i parlamentari senza rivedere le funzioni del Parlamento significa innescare una serie di difficoltà dagli esiti imprevedibili. Creare, poi, collegi più grandi senza affiancare garanzie per le minoranze apre la strada a campagne elettorali dove solo i più facoltosi potranno determinare il risultato e non è escluso che nelle Regioni più piccole si creerà una situazione maggioritaria.

Le cronache degli ultimi anni suggeriscono come la debolezza strategica del Parlamento non è tanto nel numero quanto nella qualità di chi lo compone. Ovvero, il vulnus è nella selezione di deputati e senatori. Sul fronte dei risparmi netti, secondo l’Osservatorio dei conti pubblici italiani di Carlo Cottarelli, ammontano a 57 milioni l’anno, la cifra è irrisoria: appena lo 0,007 per cento della spesa pubblica italiana.

In assenza di un quadro di riforma, il taglio dei parlamentari si trasforma in una semplice riduzione numerica, verrebbe premiata solo la protesta.

Una vittoria del Sì al referendum farà gioire per una notte chi ritiene che le riforme si fanno a colpi di “testa” o che basta una legge per battere la povertà. Dunque, indebolirà e non rafforzerà le istituzioni repubblicane da cui dipende la tutela delle nostre libertà.

È un grave errore pensare che il semplice taglio numerico dei rappresentanti in Parlamento renda più efficace e funzionante la nostra democrazia rappresentativa: questa visione semplicistica di una riforma costituzionale nasce dalla convinzione che esistano delle scorciatoie populiste per ridisegnare le istituzioni, senza curarsi troppo delle conseguenze.

Per queste convincenti ragioni voterò No al prossimo referendum del 20 e 21 settembre.