Isolato il coronavirus. Italiani tornati dalla Cina

A Civitavecchia, sarebbero sbarcati tutti i passeggeri, compreso il turista irlandese affetto da sindrome da vomito e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia da un’ambulanza del 118. Solo a quel punto sarebbe emersa una polmonite che ha fatto scattare, su indicazione dell’Istituto Spallanzani, la profilassi prevista dal coronavirus. Il crocierista è stato quindi trasferito allo Spallanzani di Roma d’urgenza, con importanti misure di sicurezza sanitaria e personale adeguatamente schermato, dove è tuttora ricoverato.

L’irlandese ricoverato in rianimazione all’Istituto Spallanzani di Roma dalla tarda serata di ieri era a bordo della nave da crociera Msc Grandiosa attraccata alle 7,30 di ieri al porto da Civitavecchia. Proveniente da Genova e partita poi per Palermo, dove attualmente si trova, viaggia con oltre 6.000 passeggeri dei quali 371 di nazionalità cinese esaminati da personale dell’Usmaf (sanità marittima). A questi ultimi, pur non presentando sintomi in seguito ai controlli medici eseguiti a bordo, non sarebbe stato autorizzato lo sbarco né sarebbero stati imbarcati altri passeggeri cinesi, che pure si erano presentati sotto bordo. La nave è ripartita ieri alle 19, con un’ora di ritardo rispetto al previsto.

Per il rientro dei connazionali dalla Cina, solo uno studente italiano di 17 anni è rimasto a Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia da nuovo coronavirus e che non è potuto rientrare perché febbricitante. Il giovane, che aveva chiesto il rimpatrio, è dovuto restare a Wuhan perché in uno stato febbrile al momento dell’evacuazione ed è stato ora sottoposto ai test per capire se sia stato contagiato dal coronavirus.

I 56 connazionali rientrati da Wuhan al momento stanno tutti bene. Prima saranno sottoposti ad un check iniziale, poi ci sarà il trasferimento alla Cecchignola. Lo ha comunicato Stefano Verrecchia, responsabile dell’Unità di crisi della Farnesina, parlando con i cronisti all’esterno dell’aeroporto di Pratica di Mare. Gli italiani rientrati sarebbero sotto pressione e anche un pò stanchi dal viaggio ma non sembrano particolarmente provati. Sei sono i bambini che fanno parte del gruppo.

Intanto il vertice del Partito Comunista Cinese, il Comitato Permanente del Politburo, si è riunito oggi per discutere della riposta della Cina all’epidemia di coronavirus che ha colpito il Paese. Lo ha reso noto l’agenzia Xinhua in una breve nota, nella quale si specifica che la riunione dei leader cinesi aveva come scopo quello di discutere la situazione attuale e di studiare il prossimo passo nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia.

Il Comitato Permanente del Politburo è composto dai sette dirigenti politici cinesi di livello più alto, tra cui lo stesso presidente, Xi Jinping.

Fortunatamene, allo Spallanzani è stato isolato il coronavirus. A dare la notizia è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando proprio nell’istituto per le malattie infettive nella Capitale dove sono ricoverati anche due turisti cinesi che, al momento, sono le uniche persone risultate positive al virus sul suolo italiano.

L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad isolare il virus. Il risultato è stato ottenuto dai virologi a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia. Il direttore scientifico dell’Ospedale Spallanzani, Giuseppe Ippolito, ha spiegato: “È un passo fondamentale che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti e allestirne di nuovi. L’isolamento del virus ci permetterà di migliorare la risposta all’emergenza coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell’epidemia e di predisporre le misure più appropriate” .

Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia dello Spallanzani, ha detto: “Avere a disposizione il virus in un sistema di coltura ci permette di provare farmaci in vitro, di avere grandi quantità di virus per la messa a punto di un vaccino e infine avere il virus a disposizione significa poter fare studi di patogenesi, cioè sui meccanismi di replicazione. Sempre quando si scoprono dei virus nuovi il materiale di partenza cruciale è il virus, perché averlo a disposizione significa avere uno strumento per perfezionare la diagnosi e mettere in piedi test sierologici che ancora non ci sono e che significano la ricerca degli anticorpi, quindi la risposta delle persone all’infezione, anche in termini di risposta neutralizzante, ovverosia protettiva, capace di inattivare il virus”.

La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno, inoltre, permetterà di studiare il meccanismo della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino che potrebbe essere pronto fra tre mesi. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è già stata depositata nel database GenBank, ed a breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale.

Marta Branca, il direttore generale dell’Istituto, ha sottolineato: “Il risultato ottenuto dai nostri virologi è una ulteriore testimonianza dell’eccellenza scientifica dello Spallanzani, istituto dove la ricerca non è mai fine a se stessa, ma ha come obiettivo ultimo e concreto il miglioramento delle cure per i pazienti”.

L’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’amato, ha aggiunto: “Con l’isolamento del virus da parte dell’equipe di virologi dello Spallanzani si conferma l’assoluta qualità delle strutture sanitarie della nostra regione”.

Il ministro della Salute ha detto: “È una notizia molto importante di rilevanza internazionale. Questo significa avere molte più chance di capire, di studiare, siamo molto orgogliosi che il nostro Paese abbia raggiunto questo obiettivo, le nostre conoscenze saranno messe a disposizione della comunità internazionale. La grande professionalità dei nostri medici, biologi e ricercatori ci fornisce ulteriori strumenti di contrasto per fronteggiare questa emergenza sanitaria, e conferma la qualità e l’efficienza del nostro Servizio Sanitario Nazionale su cui dobbiamo continuare a investire”.

Il ministro Speranza ha anche sottolineato: “L’isolamento del nuovo coronavirus, significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione: ora sarà più facile trattarlo”.

Anche la tv cinese Cgtn ha definito “un passo di grande significato per fermare il coronavirus il fatto che l’Italia abbia dichiarato che il laboratorio del suo istituto nazionale per le malattie infettive ha isolato il virus”.

In un bollettino medico diramato dallo Spallanzani si legge: “In merito ai due cittadini di nazionalità cinese provenienti dalla città di Wuhan attualmente ricoverati, pur mantenendo condizioni cliniche discrete presentano entrambi polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”.

Oltre ai due anziani turisti risultati positivi al coronavirus, allo Spallanzani sono ricoverati in questo momento 23 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test.

Tuttavia, nonostante le misure di sicurezza sanitaria, è impossibile prevedere gli sviluppi del contagio dal ‘coronavirus’ che però verrà debellato.

Salvatore Rondello