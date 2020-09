Israele attacca la Siria. Razzi su Damasco

Stanotte, a tarda ora, è entrata in funzione la contraerea siriana per intercettare ‘obiettivi ostili’ nello spazio aereo di Damasco. Secondo quanto riferito, lunedì notte i missili anti-aerei siriani sono stati lanciati contro razzi in arrivo su Damasco da parte dell’aviazione israeliana.

Diversi video mostrano quelle che sembrano essere intercettazioni riuscite da parte delle unità della contraerea siriana.

L’agenzia Sana riporta che gli aerei dell’aviazione israeliana hanno lanciato una serie di attacchi missilistici nei sobborghi meridionali di Damasco.

Nel comunicato dell’agenzia, si legge: “Il sobborgo meridionale di Damasco è stato sottoposto all’aggressione aerea israeliana. La nostra difesa aerea sta respingendo una serie di attacchi missilistici”.

Inoltre, la stessa agenzia di stampa siriana, ha riferito che le difese aeree “hanno affrontato” diversi obiettivi alle porte di Damasco, così come vicino all’aeroporto internazionale della città, notando che molti dei missili sono stati abbattuti. Secondo quanto riferito, i missili sarebbero stati lanciati nell’area del Monte Hermon, un massiccio che si trova a cavallo del confine siriano-libanese appena a nord delle alture del Golan, che sono occupate da Israele. Luoghi da dove, in passato, Israele ha organizzato attacchi contro Damasco.

Ricordiamo che episodi simili tra Israele e Siria sono avvenuti non di rado durante l’estate.

Almeno due militari del governo di Damasco sono stati uccisi e altri sette feriti a seguito dell’attacco missilistico israeliano a sud della Siria. Secondo l’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, l’attacco è stato lanciato da Israele a partire dalle alture del Golan alle 22.40 del 31 agosto e la difesa contraerea siriana ha abbattuto la maggior parte dei missili. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, al bilancio dell’attacco vanno aggiunti anche tre ‘foreign fighters’ uccisi e ulteriori tre feriti. Sempre secondo il Sohr, l’offensiva è stata diretta contro siti militari utilizzati dal gruppo libanese Hezbollah nella provincia di Daraa. Le Forze di difesa israeliane non hanno commentato l’episodio. Si tratterebbe del primo attacco aereo dello Stato ebraico contro obiettivi in Siria dal 20 luglio scorso, quando a essere ucciso fu un miliziano di Hezbollah. L’organizzazione politico-militare guidata da Hassan Nasrallah ha giurato vendetta per l’uccisione di un suo membro nel citato attacco.

Quest’ultimo attacco è arrivato inaspettato, dopo solo poche ore dalla distensione pacifica tra Israele ed Emirati Arabi con il volo della El Al partito da Tel Aviv ed arrivato ad Abu Dhabi. Dunque, ci sarebbero buoni motivi per pensare alla profonda spaccatura annosa del mondo arabo in cui una parte si è alleata con Israele, mentre sciiti filo iraniani ed Hezbollah sarebbero schierati su un altro fronte.

Salvatore Rondello