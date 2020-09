Israele Emirati Arabi, ad Abu Dhabi per l’accordo di pace

Oggi alle 11:21 ora locale è partito il primo volo commerciale diretto di una compagnia di bandiera israeliana, la El Al, tra Tel Aviv e Abu Dhabi. Il volo LY971, ribattezzato “Aereo della pace”, per la prima volta sorvolerà lo spazio aereo saudita, con a bordo una delegazione di funzionari israeliani e americani che ad Abu Dhabi incontreranno una serie di rappresentanti locali per discutere i dettagli dello storico accordo di pace tra i due Paesi.

Il capitano dell’aereo, Tal Becker, ha detto: “Per la prima volta, un aereo registrato in Israele sorvolerà l’Arabia Saudita e, dopo un volo non-stop da Israele, atterrerà negli Emirati Arabi Uniti. Siamo tutti entusiasti e non vediamo l’ora di altri voli che ci porteranno in altre capitali della regione, conducendoci verso un futuro più prospero”.

Della delegazione americana fanno parte, tra gli altri, il genero e consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Robert O’Brien.

Kushner, dall’aeroporto ‘Ben Gurion’, prima di salire sull’aereo, ha detto: “Stiamo per imbarcarci su un volo storico, il primo volo commerciale della storia tra Israele e un paese arabo del Golfo. Anche se questo è un volo storico, speriamo che inizi un viaggio ancora più storico per il Medio Oriente e oltre”.

Presente anche il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Sheikh Tahanon Ben Zayed. Il Boeing 737 che trasporta la delegazione è equipaggiato con un sistema di difesa missilistico e riporta la scritta “Hello” in ebraico, arabo e inglese sullo scafo. L’atterraggio ad Abu Dhabi è previsto attorno alle 14 e 30.

Secondo l’emittente Kan, il ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash sarà all’aeroporto per accogliere il volo.

Quando il 13 agosto Trump ha reso pubblico l’accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, il velo dietro al quale si celavano anni di relazioni bilaterali clandestine tra i due Paesi è stato squarciato. Nelle ultime due settimane la diplomazia si è mossa velocemente per stabilite le linee telefoniche dirette. Si sono già tenute numerose conversazioni tra ministri omologhi e svariati accordi economici e di cooperazione scientifica sono stati siglati ancora prima che gli Emirati abolissero il boicottaggio israeliano, cosa che è avvenuta per decreto dello Sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, il reggente emiratino di fatto. Oggi, con il primo volo diretto Tel Aviv, ad Abu Dhabi si avvieranno le trattative con gli Emirati per arrivare alla firma dell’accordo a Washington. L’opportunità è molto ambita da Trump per incassare qualche punto a favore in vista delle imminenti elezioni presidenziali. L’accordo sembrerebbe ormai vicinissimo, molto probabilmente prima del 15 settembre.

Netanyahu ha ricordato gli incontri tenuti con leader arabi e musulmani negli ultimi anni: la storica visita in Oman due anni fa, il Ciad l’anno scorso e sei mesi fa con i leader sudanesi dell’epoca post Omar Al Bashir. Inoltre, ha aggiunto: “Ci sono stati molti altri incontri che non abbiamo ancora reso pubblici”.

Oman, Sudan, Bahrein, Mauritania sono i primi Stati, tra quelli con cui Israele non intrattiene relazioni diplomatiche, che hanno pubblicamente elogiato l’accordo Israele-Eau. Il Bahrein, che l’anno scorso ospitò il forum economico che fece da preludio al piano Trump “Pace per prosperità”, viene dato come il Paese che per primo seguirà gli Emirati.

L’Arabia Saudita, la cui normalizzazione con Israele Kushner dava come “inevitabile” in un’intervista di alcuni giorni fa, ancora non si è espressa, salvo un’unica dichiarazione da parte del ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan, secondo cui la normalizzazione andrebbe conseguita di pari passo con una risoluzione del conflitto israelo-palestinese.

Kushner, che negli ultimi tre anni e mezzo ha costruito una fitta rete di relazioni con l’asse sunnita, sa qual è il tasto dolente su cui premere: se Trump non vince le elezioni, Biden riprenderà l’accordo sul nucleare iraniano abbandonato dall’attuale amministrazione e Riyad non avrebbe più il peso che ha oggi a Washington. Solo a inizio di agosto, il Consiglio per la Cooperazione del Golfo (GCC), che riunisce Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati, aveva inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per estendere l’embargo delle armi all’Iran. Nella lettera si specificava: “La Repubblica Islamica non ha cessato gli interventi armati nei Paesi vicini, direttamente e attraverso organizzazioni armate addestrate dall’Iran”.

Come è noto, la proposta americana di estensione è stata respinta dal Consiglio il 15 agosto, acuendo la convergenza di interessi tra i Paesi del Golfo e Israele. Al di là degli interessi in gioco, il volo di oggi apre grandi speranze per tutto il Medio Oriente e non solo. Le ripercussioni geopolitiche investono anche la Turchia, la Russia, la Libia e l’Unione europea.

S R