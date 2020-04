Israele, tutto nelle mani della Knesset, o un leader o elezioni

Siamo veramente giunti al capitolo conclusivo della lunga vicenda della crisi politica israeliana. Ieri, infatti, il Presidente della Repubblica Rivlin, dopo che Benny Gantz, non era riuscito a chiudere tutti i dettagli dell’accordo con Benjamin Netanyahu nel tempo concessogli, ha dato mandato alla Knesset, il Parlamento israeliano, di trovare un deputato che sia in grado di formare il nuovo Governo entro 21 giorni. Altrimenti si andrà alle quarte elezioni anticipate che nessuno vuole. In realtà, senza nessuna critica ai ruoli istituzionali sembra più una sceneggiata quella che sta accadendo a Tel Aviv. Nei giorni scorsi, sotto la spinta americana, era data quasi per scontata l’ intesa tra il Likud e Blu e Bianco, dopo l’improvvisa “folgorazione” di Gantz che aveva accettato la partenza di Netanyahu per la prevista staffetta. Ma poi sull’organigramma non si era riusciti a chiudere.

La base dell’accordo però rimane valida e la rinuncia di Gantz sembra più rivolta a avere ancora qualche giorno di tempo per evitare spaccature nel suo partito che a un cambiamento di prospettiva politica. Infatti numerosi deputati di Blu e Bianco non avevano digerito l’accordo con Netanyahu e minacciavano di votare contro. E a nulla erano valse le pressioni di Gantz che aveva convinto ad aderire all’ intesa anche i laburisti storicamente all’opposizione del Likud. Sarà, dopo il nuovo incarico di Rivlin, compito di Netanyahu, convincere, magari con significative presenze nell’Esecutivo, la parte riottosa di Blu e Bianco a entrare in quella che sembra ogni giorno di più un’ammucchiata pur giustificata dall’emergenza del contagio del coronavirus e dall’accordo preso a Washington da Gantz e Netanyahu sull’annessione dei territori occupati nella valle del Giordano. A questo proposito va registrato la denuncia da parte della Lega Araba del tentativo da parte del Governo israeliano di ingrandire i propri insediamenti a Gerusalemme Est approfittando della mancata attenzione internazionale a questo riguardo determinata dalla situazione creatasi in seguito al diffondersi dell’infezione del virus. In questa situazione trovano sempre minor spazio le notizie relative al processo che a maggio interesserà l’attuale Premier ma anche futuro candidato Benjamin Netanyahu accusato di corruzione e frode fiscale. Come Netanyahu intenda superare questo ostacolo rimane ancora un mistero, ma conoscendo le sue risorse personali e politiche una soluzione verrà trovata.

Alessandro Perelli