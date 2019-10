Istat, disoccupazione in aumento. Risparmio in calo

Oggi, nel giorno della celebrazione della giornata mondiale del risparmio, sono stati comunicati i dati Istat con la disoccupazione in aumento. Infatti, a settembre 2019, secondo l’Istat, c’è stata una netta crescita del tasso di disoccupazione che è salito al 9,9% (+0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente). Nell’ultimo mese di settembre, le persone in cerca di occupazione sono in aumento del 3,0%, pari a +73 mila unità.

La crescita della disoccupazione riguarda entrambe le componenti di genere e coinvolge tutte le classi d’età tranne i 25-34enni. In calo, invece, la stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -77mila unità) per entrambe le componenti di genere. Il tasso di inattività è sceso al 34,3% (-0,2 punti percentuali).

Nella fascia 15-24 anni la disoccupazione è aumentata di 1,1 punti percentuali rispetto ad agosto e si è attestata al 28,7%. Il tasso di disoccupazione è aumentato anche nella fascia tra 35-49 anni (+0,5 punti), mentre è calato nella fascia di età dei 25-34enni (-0,1 punti) ed è rimasto stabile nella fascia dei 50-64enni.

Sempre a settembre l’Istat ha stimato un leggero calo degli occupati (-0,1%, pari a -32 mila unità) rispetto ad agosto mentre il tasso di occupazione è rimasto stabile al 59,1%. L’occupazione, secondo l’istituto di statistica, è in diminuzione per entrambe le componenti di genere; è aumentata tra gli under 35 (+16mila) mentre cala da 35 anni in poi (-49mila). L’andamento dell’occupazione è il risultato della crescita dei dipendenti a termine (+30mila) e della diminuzione sia dei permanenti (-18mila) sia, soprattutto, degli indipendenti (-44mila).

Per quanto ovvio, se aumenta la disoccupazione, la propensione al risparmio delle famiglie diminuisce.

Oggi ricorre la novantacinquesima edizione della giornata mondiale del risparmio che ha come tema: “Risparmio è sostenibilità. Scelte di oggi per immaginare il domani“.

L’Acri ha organizzato come di consueto la manifestazione, quest’anno presso l’Angelicum Pontificia Università San Tommaso d’Aquino alla quale hanno partecipato il ministro dell’Economia Gualtieri, il governatore della Banca d’Italia Visco, il presidente dell’Acri (organizzazione che rappresenta le casse di risparmio spa e le fondazioni di origine bancaria) Francesco Profumo ed infine il presidente dell’Abi Patuelli.

Nell’indagine annuale di Acri (Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa) e Ipsos in occasione della 95^ Giornata Mondiale del Risparmio, è emerso che gli italiani sono incerti tra gli effetti della crisi economica degli anni passati ed il timore che se ne verifichi un’altra a breve termine.

Il generale scetticismo sul futuro dell’economia del Paese non trova però riscontro nella riflessione sulla percezione della situazione personale. Il 59% degli italiani si dice soddisfatto della propria situazione economica, dato in crescita di 4 punti rispetto al 2018 e di 17 rispetto al 2013, il miglior dato dopo quello del 2001 (65%). E ancora un 24% ritiene che la propria situazione migliorerà nel corso del 2020, mentre solo il 14% è pessimista. Questi dati positivi non devono far dimenticare che quasi 1 famiglia su 5 è colpita dalla crisi in almeno uno dei componenti il nucleo familiare (18%), dato comunque in riduzione (nel 2018 era il 24%).

Rispetto all’Europa, i cittadini hanno reazioni ambivalenti. L’oggi delude molto, ma appena si sposta lo sguardo sul futuro, si ritrova l’antico europeismo. Per la grande maggioranza sarebbe un grave errore uscire da UE (73%) e l’euro nel futuro sarà sempre più un vantaggio (60%).

L’Unione Europea continua a dividere gli Italiani: il 49% ne ha fiducia, mentre il 51% ne ha poca. Se questa bassa fiducia aleggia ormai da anni, come riportano anche i dati dell’Eurobarometro di giugno 2019 (il 55% non si fida dell’UE), è anche vero che per il 65% dei nostri concittadini l’Europa andrà nella giusta direzione: questo dato è in forte crescita rispetto al 2018 (+14 punti percentuali), e si contrappone al contenuto 24% che ritiene che l’Europa stia andando nella direzione sbagliata.

Il risparmio continua ad essere desiderato, e lo si vive sempre più con tranquillità, senza troppe rinunce (55%, + 7 punti percentuali rispetto al 2018); ciò è segno di un ritorno alla ‘normalità’ economica delle famiglie che, sia pur con lentezza, continua a farsi strada, come evidenzia anche la maggiore rilassatezza nei consumi.

Da un lato aumentano le famiglie che riescono a risparmiare (42%), anche tra coloro che sperimentano qualche difficoltà, dall’altra si riducono le famiglie in saldo negativo (16%, -6 punti percentuali rispetto al 2018), ossia coloro che devono ricorrere a prestiti o al risparmio accumulato. E del resto questo è testimoniato anche dalla maggiore capacità di far fronte alle spese impreviste, il 79% non avrebbe difficoltà per una spesa di 1.000€ (era il 78%), il 39% per una spesa imprevista di 10.000€ (era il 36% un anno fa).

I consumi continuano il progressivo recupero, trainati da telefonia (+16) ed elettronica (+8), dalle spese per auto e spostamenti (+6), e dai prodotti alimentari e per la casa (+6%), oltre al continuo aumento del ricorso ai farmaci (+34). In aumento quindi sono soprattutto i beni semi-durevoli, il saldo delle famiglie che variano in positivo: questi passa da -3 a +10 %, e si attenua il saldo negativo per la cura di sé, da -14 a -6 ed il fuori casa, da -30 a -21.

Non perde vigore la predilezione degli italiani per la liquidità (63%), sia per indole, sia per trovarsi più preparati in un contesto incerto. Nel valutare le proprie scelte di risparmio e investimento, emerge il desiderio di impatto sociale positivo: il cittadino può e deve fare la sua parte.

Le preoccupazioni future, come motivazione del risparmio, salgono dal 37% al 48%; rimane stabile al secondo posto, 26%, la volontà di risparmiare per un progetto futuro.

Si fatica in questi anni a trovare l’investimento ideale, a tal punto che per il 35% l’ideale è proprio non investire, tenersi i soldi o spenderli, dato in crescita di 5 punti rispetto al 2018 e che raggiunge il massimo della serie (nel 2001 erano il 21%).

Scende di 6 punti l’attrazione verso titoli considerati più sicuri, oggi ideali per il 25%, rimangono stabili il ‘mattone’ al 33% e gli investimenti più rischiosi al 7%. Nei fatti, rispetto allo scorso anno, aumentano i correntisti (85%, + 4 punti percentuali rispetto al 2018) e coloro che si approcciano al risparmio gestito (16%, + 4 punti).

Cresce la consapevolezza degli italiani rispetto ai temi della sostenibilità (71% ne ha sentito parlare), e di conseguenza la loro preoccupazione, che determina una volontà di agire in prima persona sia come consumatore (52% più attento nei consumi), sia come risparmiatore (36% più attento negli investimenti). La sostenibilità sembra diventare quasi un prerequisito, piuttosto che un elemento di differenziazione, che in futuro non potrà non essere soddisfatto.

Il Governatore Ignazio Visco nel suo discorso alla 95ª Giornata Mondiale del Risparmio, ha affermato: “L’economia italiana è ferma e frenata dal calo dell’industria e dal rallentamento della Germania. Se protratta, la contrazione dell’economia tedesca non potrà non estendersi ad altri paesi”.

Poi, Visco ha spiegato: “Nelle indagini condotte dalla Banca d’Italia, tra settembre e ottobre, le imprese hanno espresso giudizi sulla situazione economica e sulla domanda per i propri prodotti meno sfavorevoli, rispetto all’inizio dell’anno. Il rafforzamento dei piani di investimento potrebbe in parte riflettere la reintroduzione di incentivi fiscali nello scorso aprile; non ha riguardato le aziende che vendono in Germania, le cui intenzioni di spesa si sono ulteriormente ridimensionate.

In questo quadro, l’Italia deve avviare con decisione il necessario processo di cambiamento, in attesa che maturi la consapevolezza della necessità di intervenire a livello europeo in modo coordinato”.

Visco fa fatto un cenno anche al calo dello Spread a 130 punti, che, spiegando, ha definito: “Un’opportunità da non disperdere per l’economia italiana. Le condizioni finanziarie più favorevoli attenuano gli effetti restrittivi provenienti dal contesto globale, consentendo di ridurre l’onere medio del debito e conseguentemente lo sforzo necessario a ottenere un avanzo primario sufficiente a garantire l’equilibrio dei conti pubblici”.

Sui nuovi dazi annunciati dagli USA, secondo il Governatore: “Riguardano una quota limitata delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti, ma i loro effetti potrebbero essere non trascurabili”.

Un cenno anche all’ultima riunione della BCE che secondo Visco: “Ha ravvisato l’esigenza di intervenite all’unanimità, pur con vedute diverse riguardo le singole misure attuate. Anche se vi è incertezza sugli effetti di alcuni di esse, non vi sono motivi per dubitare della loro efficacia complessiva”.

Il governatore dell’Istituto centrale ha poi citato la possibilità di sostenere gli stimoli offerti dalla BCE con politiche di bilancio, laddove lo consentano i conti pubblici, e con riforme strutturali.

Non si è sbilanciato sulla Manovra messa a punto dal Governo, affermando: “E’ necessario selezionare le misure da realizzare, per mantenere il difficile equilibrio tra il risanamento dei conti pubblici e il sostegno alla crescita”.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel suo intervento, ha detto: “La sostenibilità della finanza pubblica è particolarmente importante per l’Italia, che ha accumulato un debito pubblico imponente. Concordiamo con Mario Draghi. L’unica via per uscire da una situazione di bassi tassi interessi ‘naturali’ è utilizzare maggiormente la leva della politica fiscale, a livello europeo innanzitutto, con l’impegno in primo luogo dei Paesi che hanno maggior spazio fiscale. L’Italia e la Commissione europea sostengono un ‘green new deal’ per orientare oltre 1.000 miliardi di investimenti nella sostenibilità ambientale”.

Nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si legge: “Le istituzioni sono chiamate ad assicurare la fiducia nel sistema e ad applicare per prime il criterio della sostenibilità nelle politiche pubbliche. Il governo della moneta comune da parte della Banca Centrale europea esercitato in questi anni con competenza e determinazione, è un esempio dei risultati ottenuti in proposito. Un futuro sostenibile si basa su un’avveduta gestione e tutela del risparmio, sancita nella nostra Costituzione. I profondi cambiamenti intervenuti nella gestione del risparmio, mentre rendono ancora più preziose le iniziative di educazione finanziaria, accrescono contemporaneamente le responsabilità degli operatori finanziari”.

Il presidente dell’Acri, Francesco Profumo, ha detto ”Il percorso verso un sviluppo sostenibile ci coinvolge tutti. Governi, imprese, università, Terzo settore, singoli cittadini, tutti sono chiamati, nei rispettivi campi e con l’operatività che gli appartiene, a fare la propria parte. In quest’ottica si possono immaginare inediti partenariati pubblico-privato, capaci di coniugare ambiente e sociale, che siano capaci di sradicare una narrazione eccessivamente conflittuale e catastrofista, che spesso va per la maggiore. Perché in questa sfida, non ci saranno vincitori e vinti. Al contrario, dovremmo riuscire, in Italia e in Europa, a individuare soluzioni condivise e inclusive, in grado di valorizzare il contributo di tutti, in un percorso collettivo volto a immaginare e realizzare un futuro che sia, davvero, per tutti. L’Europa, può, su questo terreno, giocare il ruolo di leader, perché è ormai matura per questa rivoluzione gentile”.

Tuttavia, nonostante timidi segnali di miglioramento del Pil, non si intravede all’orizzonte nulla di nuovo che possa far decollare l’economia. La stagnazione permane e l’economia resta ad un livello di galleggiamento in cui non affonda ma, l’incertezza, come una spada di Damocle, lascia preoccupati su affondamento futuro, essendo ignoti i tempi per una felice emersione.

