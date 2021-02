Italia dei Valori 2, dissidenti M5s sotto bandiera dipietrista

Di Battista smentisce ogni coinvolgimento nel nuovo gruppo, ma dopo la spaccatura per il sì al Governo del Movimento, gli irriducibili 5S guardano ad Alessandro Di Battista che sabato tornerà a farsi sentire in una diretta sulla sua pagina Instagram: “Ci sono cose da dire. Scelte politiche da difendere. Domande a cui rispondere e una sana e robusta opposizione da costruire”, scrive l’ex parlamentare. E che potrebbe anche mettersi alla testa dei dissidenti per provare a creare una sorta di “contro-Movimento”. Chi al momento non pare affatto interessato all’idea di un nuovo gruppo è Nicola Morra: “Io voglio ancora credere nel M5S. Se i valori sono gli stessi, c’è la possibilità di riconciliarsi”.

L’ex parlamentare del Movimento interviene dopo che fonti M5s hanno fatto sapere che lui “farà come Renzi con Italia viva”. “Invito i miei ex-colleghi che hanno scelto legittimamente di passare dal Sì Conte No Renzi al No Conte Sì Renzi, a non passare stupidaggini del genere sul mio conto ai giornali”, ha scritto su Facebook. Al di là del suo ruolo, l’ipotesi di un nuovo gruppo parlamentare è sul tavolo, con grandi possibilità che il nuovo gruppo possa ereditare il simbolo del vecchio partito di Antonio Di Pietro. I regolamenti di Camera e Senato, infatti, permettono la nascita di nuovi schieramenti solo se in presenza di un simbolo presente alle ultime elezioni politiche, Idv infatti ha partecipato con la lista Civica popolare.

Mentre Ignazio Messina, cioè colui che detiene i diritti del simbolo del partito, conferma le voci: “Sì, ci sono stati contatti con alcuni parlamentari ‘dissidenti’ del M5S per creare un nuovo gruppo al Senato. Mettere a disposizione il simbolo dell’Idv per finalità meramente tecniche non ci appassiona. Di contro, se c’è un progetto politico nuovo partendo da idee e valori condivisi, da parte nostra c’è una collaborazione piena“.