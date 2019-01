Italia- Palestina, gemellaggio tra le Università

Le Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-Mai), l’Associazione Medici di origine Straniera in Italia (Amsi) ,il Movimento Internazionale “Uniti per Unire” e la Confederazione Internazionale-Unione Medica Euro-mediterranea (UMEM), nell’ambito del protocollo d’intesa congiunto siglato con l’Università UniCamillus ad aprile 2018, hanno promosso il gemellaggio con l’Università Ahlyia di Betlemme, firmato dal Rettore, prof. Hawni Khatib ,dal Rettore dell’Università UniCamillus, prof. Gianni Profita, e dal Prof. Foad Aodi, fondatore di AMSI e e Co-mai e Consigliere del’ Ordine dei Medici di Roma

Il protocollo di intesa sviluppa un gemellaggio basato su vari punti, nei quali entrambe le Università si impegnano a creare importanti relazioni culturali e didattiche, promuovendo la ricerca scientifica. Le Università designeranno un responsabile per ogni progetto ( project manager) che riferirà alle autorità accademiche competenti del lavoro svolto. Tutti gli studenti delle due Università potranno beneficiare degli accordi promossi dai rispettivi Atenei, e l’intesa ha la validità di 3 anni.

“UniCamillus – dichiara il Rettore Profita – guarda con attenzione ai Paesi e territori che hanno più bisogno di sviluppare i livelli della loro assistenza sanitaria e sociale. La formazione di giovani operatori sanitari provenienti da questi Paesi è fondamentale per attivare il circolo virtuoso di una migliore sanità. Non vediamo l’ora di accogliere numerosi studenti, formarli ed aiutarli a riportare nei loro Paesi le conoscenze acquisite. Altrettanto fondamentale è la collaborazione tra le Università per lo scambio di docenti, ricercatori, studenti, ed esperienze scientifiche e culturali. Siamo ansiosi di intraprendere questo percorso di interazione con l’Università Ahlyia di Betlemme”

“Siamo orgogliosi di questo protocollo d’intesa con l’università UniCamillus – dichiara, a sua volta, il Rettore dell’Università Ahlyia, Khatib – perché consolida l’importante storia di amicizia tra l’ Italia e la Palestina, ed apre ai nostri studenti la porta della preziosa ed apprezzata attività scientifica delle università italiane.Ribadiamo il percorso strategico intrapreso dalla nostra Università per instaurare e intensificare le collaborazioni a livello internazionale, per arricchire la conoscenza e la preparazione dei nostri studenti nelle alte specializzazioni”.

“Siamo molto soddisfatti del protocollo di intesa siglato tra UniCamillus e l’Università di Ahliya”, commenta inoltre il Prof. Aodi, in quanto fornirà molte possibilità di studio a tanti studenti provenienti dai nostri Paesi di origine. Offriremo loro di studiare in lingua inglese, cosa che tanti ragazzi ci chiedono. Noi vogliamo dedicare questo gemellaggio a tutti i numerosi studenti che per sfortunate coincidenze ,situazioni tragiche o difficoltà economiche sono scomparsi o hanno addirittura perso la vita . I nostri movimenti proseguono con dedizione la missione nel rafforzare il ruolo dell’ Italia come vettore di cultura mondiale, rappresentata da importanti 4 punti cardinali come conoscenza, dialogo, istruzione e solidarietà. Apprezziamo e supportiamo tutte le iniziative tendenti a promuovere borse di studio con le finalità di arricchire il patrimonio culturale di tutti gli studenti, i quali, rientrando successivamente nei propri Paesi di origine, potranno portare a compimento , nel proprio lavoro, il bagaglio scientifico ottenuto in Italia”.

Fabrizio Federici