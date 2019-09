Italia Viva. Ok del Psi alla formazione del gruppo al Senato

E’ stato costituito un nuovo gruppo al Senato: “Partito Socialista-Italia Viva”. Lo annunciano in una nota congiunta il segretario del Psi, Enzo Maraio e il Presidente del Psi, il Sen. Riccardo Nencini. In merito alle indiscrezioni stampa degli ultimi giorni – hanno specificato Nencini e Maraio – non è mai stata all’ordine del giorno la confluenza del Psi nel movimento che fonderà l’ex premier Matteo Renzi. Il Psi manterrà la sua autonomia politica e la propria identità. Il sostegno del Psi al Governo giallo-rosso rimane responsabile e leale”- hanno proseguito. “Il gruppo parlamentare avrà un taglio riformista che rafforzerà la nostra azione politica, nell’ottica dell’allargamento del campo del centrosinistra. Continueremo a vigilare affinchè i punti inseriti dai socialisti nel programma di governo siano rispettati, a cominciare da lavoro, sanità, infrastrutture”.