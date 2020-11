John lennon, l’uomo al di là del mito

Il 9 ottobre avrebbe compiuto 80 anni, l’8 dicembre saranno 40 anni dalla sua morte. John Lennon nasce a Liverpool nel 1940 in piena seconda guerra mondiale, in un periodo di continui bombardamenti aerei tedeschi, e muore a New York per mano di Mark Chapman, un suo fan squilibrato, che gli spara a bruciapelo mentre l’ex-Beatle rientra nella sua abitazione dopo una seduta in uno studio di registrazione. La violenza, contro la quale ha sempre combattuto, è protagonista nei due momenti essenziali della sua vita. Accanto a lui, sia nella nascita che nella morte, le due donne fondamentali della sua vita: la madre Julia, che lo partorisce al Maternity Hospital di Liverpool, e la seconda moglie, Yoko Ono, che è assieme a lui quella tragica sera dell’8 dicembre 1980. Il filo conduttore dell’esistenza umana, e conseguentemente artistica, di John Lennon si dipana tra queste due figure femminili.

Con la madre Julia, che si separa dal marito nel 1942 ed ha altre tre figlie da due relazioni diverse, John ha un rapporto molto sofferto. A cinque anni, dopo che il padre ha tentato di portarlo con sé in Nuova Zelanda, John viene affidato alla zia Mimi (la sorella maggiore di Julia), che ritiene la madre poco adatta a crescere il figlio. Tornato successivamente con la madre e il suo nuovo compagno, di nuovo ripreso dalla zia, John sta ricucendo i rapporti con Julia, quando lei muore nel 1958 investita da un poliziotto ubriaco. John dirà di essere così morto due volte: a cinque anni e a diciassette. Di Julia John parlerà soprattutto in due canzoni. La prima, “Julia”, dolce e commovente, nell’Album Bianco dei Beatles (1968) e la seconda, “Mother” (1970), dopo la separazione dai Fab Four, che più che una canzone è un grido di rabbia e di dolore, un atto di accusa contro entrambi i genitori che “non l’hanno voluto”. Tutta la sua esistenza sarà profondamente segnata da questa tragedia giovanile. E forse anche sull’amicizia con Paul McCartney, rimasto orfano della madre per un cancro al seno a soli quattordici anni, ha influito questa comunanza nel dolore.

Yoko Ono è una figura molto controversa. Artista d’avanguardia, incontra John nel 1966 a una mostra dove espone le sue opere. Dopo il viaggio in India compiuto con gli altri Beatles, John si separa dalla moglie Cynthia, dalla quale ha avuto il figlio Julian, per andare a vivere con Yoko, che sposa nel 1969 a Gibilterra e dalla quale ha il secondo figlio, Sean. Il rapporto con Yoko è contrastato e complesso: i due si separano nel 1973 per poi rimettersi assieme due anni dopo. Forse in Yoko John rivede la figura della madre. L’amore che prova per lei è indiscusso, come dimostrano alcune tra le sue più belle canzoni: “Woman”, “Jealous Guy”, “Love”. E’ solo con lei che John trova la serenità che cercava dopo il tribolato e tragico rapporto con Julia e che gli permette di comporre due inni universali alla pace e alla fratellanza, come “Imagine” e “Happy Xmas (War Is Over)”.

Ma la pace e la serenità John non le porta in tutto il suo mondo affettivo. John trascura il primo figlio, sia affettivamente che economicamente, lasciandogli, dopo anni di cause legali, un’eredità molto inferiore a quella di Yoko e Sean. Julian ancora adesso non se n’è fatto una ragione. E’ anche lui un figlio infelice, come lo era stato John da piccolo, ma con la differenza che a infliggergli tale sofferenza è quello stesso padre che, proprio perché aveva conosciuto quel dolore, non avrebbe dovuto abbandonare il figlio. Julian dirà che paradossalmente a stargli più vicino è stato Paul McCartney, che continuò ad andare a trovare lui e Cynthia e che gli dedicò “Hey Jude”, una delle più belle ballate dei Beatles.

Chissà, se quel pazzo criminale di Chapman non avesse posto fine alla sua vita all’età di soli quarant’anni, John forse avrebbe potuto riconciliarsi con il primo figlio. John Lennon, il pacifista, l’uomo capace di andare dritto al cuore della gente con parole semplici e vere, avrebbe avuto ancora il tempo di una profonda riflessione su stesso. E sul fatto che, prima di diffonderla in tutto il mondo, la pace va ricercata e realizzata dentro la propria vita, a cominciare dalle persone più vicine e più care. Un pensiero che dovrebbe essere nella mente di tutti coloro che si battono per la pace.

Attilio Pasetto