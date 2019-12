Ken Loach. La classe operaia non si ribella perché non ha tempo

“Vai a lavorare per pagare la macchina che hai comprato per… andare a lavorare”. Un vecchio adagio che potrebbe rappresentare bene la ruota del criceto sulla quale si trova l’operaio dell’ultimo film di Ken Loach, “Sorry, We missed You”, (la frase sul volantino che lasciano i corrieri quando non riescono a rintracciarti).

Ricky, padre di famiglia, comincia a lavorare come trasportatore freelance per far fronte alla crisi economica. È lo stesso mondo dei driver e dei guidatori Uber, perennemente sorvegliato non solo dal capo del magazzino, un ‘crumiro’ (Maloney), ma anche dalle ‘pistole’ dei pacchi che consegna, controllate a loro volta da altre persone sfruttate come lui, che non riusciranno a fare pausa per fare pipì come lui.

Una ruota in cui il solo equilibrio è la precarietà. Ma la sua ruota è il suo furgone che è riuscito a prendere in affitto vendendo la macchina della moglie e che dovrà ripagare lavorando 14 ore al giorno.

Abbey, la moglie, è il personaggio più bello della sceneggiatura di Paul Laverty, ha conservato la sua indole paziente e dolce, nonostante una crisi (il crack del 2008) che le spazzato via il suo sogno di avere una casa, un padre violento e i debiti che la costringono a fare la badante a domicilio e a ore. Un lavoro che non le ha tolto la dolcezza con cui tratta disabili e anziani, il figlio adolescente e ribelle che le rovina l’unica cosa a cui tiene, le foto ricordo del suo passato felice. Seb, il loro figlio maggiore, è anche il solo che prova a far scendere dalla ‘ruota del criceto’ sulla quale si trova il padre, mettendolo con le spalle al muro su quanto sia una condizione di vita fallimentare: “Sei tu che decidi di fare lo sguattero, nessuno viene a chiamarti”. Sua sorella, la dodicenne Liza jane, invece proprio come sua madre non sa come riaggiustare la sua famiglia e prova anche a ‘sabotare’ il lavoro del padre.

Una storia brutta in quanto vera e senza nessun lieto fine e nemmeno un tentativo di ribellione. Si resta ai margini e ci si sente la parte colpevole dell’ingranaggio, quella che inconsapevolmente contribuisce allo sfruttamento di questi lavoratori usufruendo dei servizi dei loro padroni. Lo stesso ‘crumiro’ del magazzino ne fa parte e ne è schiavo, è lui a spiegare all’inizio del film e alla fine degli eventi che stanno precipitando come funziona: “Puoi morire addormentandoti sul furgone o fare un frontale con un autobus, a nessuno di quelli a cui porti i pacchi interessa altro a parte l’arrivo del proprio pacco”. È sempre lui che aizza i lavoratori uno contro l’altro, con premi e punizioni, sapendo che solo così potrà aumentare la competizione e la redditività e infine evitando che si coalizzino contro di lui.

Ancora una volta Ken Loach, nonostante i suoi 83 anni, capace di guardare attraverso i suoi film, una realtà che sfugge agli occhi dei tanti e invita ancora una volta a unirsi e a ribellarsi. “Visto che siamo tornati ai problemi di sfruttamento dei lavoratori delle origini è importante che i sindacati tornino ad occuparsi di quello per cui sono nati”, avverte il regista britannico, presente all’anteprima romana al Cinema 4 Fontane, puntando il dito sulla mancanza di solidarietà tra gli stessi lavoratori.