La battaglia degli ipocriti a Verona è contro tutti noi

“È il caso di rinfrescare la memoria a coloro (la destra politica e i bigotti) che hanno osteggiato le riforme sui diritti civili: divorzio, aborto, voto ai diciottenni”, così esordisce Romeo Mattioli, storico esponente socialista. “Andiamo per ordine. L’introduzione del divorzio nel nostro ordinamento giuridico costituì una delle più grandi conquiste del secolo scorso nel campo dei diritti civili, su iniziativa del socialista friulano Loris Fortuna. La legge sul divorzio è stata un diritto, non un obbligo, un riconoscimento della libertà di coscienza; un rimedio per sanare situazioni di fatto fallite e non recuperabili”. Dice l’esponente del Psi ricordando le dure battaglie che alcuni provano a spazzare via con il congresso di Verona che porterà nella città sedicenti argomentatori di teorie che sostengono che malattie come il cancro siano causati dalla libertà delle donne o di voglia di tornare al Medioevo con gli omosessuali stigmatizzati.

“Ma i conservatori – ricorda Mattioli – non si rassegnarono e non accettarono questa civile conquista, promuovendo il referendum, nel 1974, per l’abrogazione di questa legge. Il risultato di questa consultazione sancì il mantenimento del divorzio in Italia con 19.093.929 voti a favore (59,1%) contro 13.188.184 (40,9%)”.

“L’anno successivo – spiega – marzo 1975, sempre su iniziativa di un socialista del carnico Bruno Lepre il Parlamento approvò la legge sul diritto di voto ai diciottenni. Questo provvedimento, assieme a quello sul divorzio, rappresentò la più grande e rivoluzionaria conquista in Italia sul campo dei diritti civili. Ne seguì poi l’aborto. La stagione dei diritti civili non può ora considerarsi finita, manca all’appello una legge sull’eutanasia. Concludiamo che oggi i promotori della ‘difesa’ della famiglia di Verona non riusciranno a portare le lancette della storia indietro e i cittadini, in più occasioni nei referendum, hanno espresso questa volontà”.