La Casa del Jazz di Roma riaccende la musica

Terminato, in parte, il blocco degli spettacoli, la Fondazione Musica per Roma riparte con una stagione estiva concepita ad hoc per Villa Osio: “Casa del Jazz Reloaded”, che porterà sul palcoscenico i primi concerti nella splendida cornice del parco dal primo luglio al 7 agosto.

In cartellone il meglio del jazz italiano con la partecipazione straordinaria di qualche ospite straniero, tra cui Michael League e Bill Laurence, leader e tastierista degli americani Snarky Puppy (1 agosto), e Omar Sosa (25 luglio). Biglietti già in vendita nei circuiti TicketOne.

Questa prima parte del programma, che andrà avanti fino a settembre, esclusa la settimana di Ferragosto, comprende anche gli appuntamenti de “I Concerti nel Parco” che, come di consueto, offrono produzioni originali tra musica e teatro, e i concerti di “Una striscia di Terra feconda”, che si terranno a settembre.

Primo appuntamento con Stefano Di Battista Quartet (1 luglio). Si prosegue con Saint Louis D.O.C. (2 luglio), Markus Schinkel Trio (3 luglio), Javier Girotto Vince Abbracciante Duo (4 luglio), Enrico Pieranunzi “Fellini in Jazz” (5 luglio), Rita Marcotulli e Dado Moroni Duo (6 luglio),Gianluca Petrella (7 luglio), Francesco Bearzatti Tinissima Quartet (8 luglio), John De Leo (9 luglio), Peppe Barra (10 luglio), Pasquale Innarella Go_dex Quartet(11 luglio), Maria Pia De Vito “Dreamers” (12 luglio), Paolo Damiani Unit “Memoire Future” (13 luglio), Riccardo Rossi (14 luglio), Antonello Salis e Tankio Band (15 luglio), Marco Paolini (16 luglio), Franco D’Andrea (17 luglio), Rosario Giuliani (18 luglio), Fabrizio Bosso e Javier Girotto (20 luglio), Danilo Rea Trio con Massimiliano Pani (21 luglio), Giovanni Guidi e Luca Aquino duo e Giovanni Guidi Little Italy new band (22 luglio), Roberto Gatto (23 luglio), Ettore Fioravanti “Opus Magnum” (24 luglio), Omar Sosa & Ernesttico Duo (25 luglio), Alessio Boni (26 luglio), U.G.O. + Inquite (27 luglio), Max Ionata Hammond Trio (28 luglio), Arisa (29 luglio), Cinzia Tedesco “Rite Time” (31 luglio), Queen Mania Rapsody (2 Agosto), Julian Oliver Mazzariello Trio (4 agosto), Roberto Gatto Quartet (5 agosto), Giovanni Tommaso “Bassoprofilo” (7 agosto).