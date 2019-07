La Cina è vicina alla settimana della moda di Torino

Ancora una volta il Far East, con il suo carico di fascino, magia e suggestioni, è tornato a sfilare alla Torino Fashion Week. Sabato 29 giugno si è svolto l’evento fashion “China Day”. L’arte è il fulcro della ricerca creativa di Ashram, che ha inaugurato la sessione di stile con una linea donna costituita da abiti sfrangiati, destrutturati, quasi lacerati e attraversati da minute e deboli cicatrici ricamate per creare un look ispirato a una Giovanna D’Arco dei giorni nostri. A seguire, la perfetta combinazione di eleganza e funzionalità dei capi urban pensati e realizzati da Hao Weimin per il brand David Sylvia, che valorizzano una cultura orientale millenaria e misteriosa con tagli all’avanguardia e tessuti di elevata qualità. Tagli netti, trasparenze e borchie e ancora body di velluto e maxi-cappotti sono il marchio di fabbrica di C’1st, che letteralmente significa “Conquistato per la prima volta”, marchio fondato nel 2015 da Jena Chu e rivolto ad un pubblico femminile indipendente, sofisticato e sexy. Li Linxiao ha anticipato infine Rlongtou, il primo brande made in China di orologi da polso di lusso, che riunisce il meglio della tecnologia di precisione, la raffinatezza delle forme e un design pratico.

Andrea Malavolti