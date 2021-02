La cucina di Chisciotte. Il lato storico, artistico, letterario

Si terrà martedì 16 febbraio con inizio della diretta streaming alle ore 17:30, visibile sulle pagine Facebook del Teatro Rosini e di Officine della Cultura e sul canale YouTube OfficineProduzioni, “La cucina di Chisciotte”, appuntamento di avvicinamento al debutto dello spettacolo “In Arte son Chisciottə”, previsto per l’8 marzo 2021.

In preparazione del debutto è stato organizzato, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, un ciclo di incontri con esperti dell’Universo Donchisciottesco, che hanno affrontato l’opera sotto diversi punti di vista: storico, artistico, letterario, filosofico, in una sorta di residenza creativa aperta, in cui pubblico e artisti hanno condiviso il processo produttivo e di studio sull’allestimento di una delle opere letterarie più importanti e più rappresentate in tutte le forme di linguaggio espressivo. Dopo gli incontri sulla musica ai tempi di Cervantes, con Sebastiàn Leòn, Bor Zuljan e Massimiliano Dragoni, le riflessioni letterarie con Erri De Luca e Antonio Moresco, l’incontro con Mimmo Paladino autore di QUIJOTE, versione cinematografica che coniuga arte e cinema e con Peppe Servillo protagonista del film, sarà il momento della cucina con Aldo Lissignoli, e i Ristoratori di Lucignano, in collaborazione con Teatro Rosini – Comune di Lucignano.

All’interno dalla trasmissione Officine Foyer lo chef – filosofo del cibo Aldo Lissignoli, cuoco bresciano che unisce la passione per l’alimentazione a quella per il giornalismo e la divulgazione scientifica, dialogherà con Luca Roccia Baldini sulle avventure culinarie di Don Chisciotte della Mancia, mentre gli chef dei ristoranti di Lucignano, Il Goccino e La Tavernetta, daranno vita in diretta ai piatti nati al seguito delle suggestioni letterarie, evocative e gastronomiche di Lissignoli. Esperienza che potrà essere ripetuta a casa anche dai partecipanti alla diretta – le stesse Officine della Cultura avranno una tra i suoi soci in cucina alle prese con pentole e fornelli – purché si prenda visione degli ingredienti attraverso i social.

L’incontro “la cucina di Chisciotte”, al di là della trasmissione in streaming, sarà trasmesso in seconda serata sull’emittente televisiva Teletruria.