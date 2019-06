La Danimarca va a sinistra: welfare, scuola, migranti

Un forte segnale era già avvenuto nelle elezioni europee, ma nelle successive elezioni parlamentari, avvenute mercoledì 5 giugno, si è avuta la ulteriore conferma del mutamento del quadro politico in Danimarca. Ha vinto con significativo margine il partito socialdemocratico con i liberali, finora a guida di un Governo monocolore di centro destra, sostenuto anche dai popolari e dall’estrema destra, nettamente sconfitti.

Il merito di questo successo va principalmente a Mette Frederiksen, dirigente socialdemocratica che ha curato l’elaborazione del programma elettorale che ha convinto gli elettori danesi. La Frederiksen è riuscita mettere insieme i capisaldi della sinistra tradizionale come la difesa del Walfare e della scuola pubblica e la forte attenzione verso i temi ambientali con la proposta di misure di contenimento delle migrazioni severe ma non razziste proprio venendo incontro alle esigenze delle classi più povere e dei ceti medi, proponendo un modello di sviluppo che andrebbe studiato con interesse da molti partiti della sinistra europea che hanno visto , in questi ultimi anni, i loro consensi notevolmente penalizzati.

Nonostante qualche critica da parte di alcune Ong, il risultato della vittoria dei socialdemocratici sara “un deciso spostamento a sinistra della Danimarca e un rafforzamento del suo ruolo all’interno dell’Unione Europea. Il Primo Ministro uscente Rasmussen ha ammesso la sconfitta e l’impossibilità di fare una riedizione del precedente quadro politico e ha subito rassegnato le dimissioni anche se il fronte della sinistra non è completamente unito con una posizione dei verdi finora non favorevole a un’intesa con i socialdemocratici. Ma il pragmatismo di Mette Frederiksen fa ben sperare per una rapida conclusione delle trattative che si sono aperte subito dopo lo spoglio delle schede elettorali. Trattative non a senso unico, nel senso che non riguarderanno solo le tradizionali forze della sinistra ma tutte le forze politiche e che partiranno proprio dal programma proposto e premiato dagli elettori.

Un modo sicuramente nuovo e originale per il partito socialdemocratico danese, che si ritrova interamente unito su questa strategia e che rappresenta una novità anche nell’ area delle forze socialiste del Nord Europa, che hanno sempre fondato i loro consensi unicamente nella forte spesa sociale. Ma che proprio da un approccio più determinato e rigoroso sui problemi delle migrazioni, come è avvenuto in Danimarca, potrebbero, senza rinnegare il bagaglio dei loro principi fondamentali, modernizzare e rendere le loro proposte politiche più vicine alle esigenze dei cittadini.

Alessandro Perelli