La Festa del Psi a Napoli dal 4 al 6 settembre. Sarà dedicata alla ripresa del dopo pandemia

La Festa dei Socialisti quest’anno si svolgerà a Napoli ‪dal 4 al 6 settembre‬ a Palazzo Caracciolo (via Carbonara 112). Sarà dedicata alla ripartenza dell’Italia dopo la pandemia e al confronto politico tra partiti e parti sociali in vista dell’importante election day del 20 e 21 settembre, quando si terranno le elezioni amministrative e le elezioni regionali, oltre che il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. “Non abbiamo voluto rinunciare a un appuntamento, quello di settembre, che riunisce i socialisti di tutta Italia ogni anno, nonostante il nostro Paese stia vivendo uno dei momenti più difficili che abbia conosciuto in questo secolo” – ha scritto il segretario Enzo Maraio in una lettera a militanti e iscritti. “La crisi economica post pandemia, in cui siamo già immersi, non si dileguerà in breve tempo. Le forze politiche, abbandonando in protagonismi e con un atteggiamento responsabile, dovranno fare scelte strategiche – politiche ed economiche – per uscire dal pantano, il prima possibile”- ha aggiunto Maraio. Settembre sarà un mese cruciale: un autunno caldo che arriverà dopo una stagione già difficile. La Festa del Psi sarà un utile momento di confronto per tutti. Siamo sicuri che insieme possiamo ripartire”- ha concluso.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito ufficiale del partito il programma dei lavori. La festa inizierà venerdì 4 settembre al pomeriggio e terminerà domenica 6 settembre in tarda mattinata.