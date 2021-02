Dopo la fiducia al Senato è il turno della Camera dove i lavori sono iniziati già dalle nove di mattina con la discussione generale. Il voto è previsto in serata per la fiducia chiesta da Mario Draghi per il suo “governo senza aggettivi”, né tecnico né politico. Il presidente del Consiglio segue il dibattito dai banchi del governo. 63 gli iscritti a parlare. Ieri Draghi ha ottenuto la fiducia a Palazzo Madama con una maggioranza ampissima: 262 sì e 40 no, avvicinando quella record ottenuta dal governo Monti nel 2011. Una quindicina i senatori del M5S che hanno votato contro. Oggi si replica alla Camera. Draghi nel suo discorso si è rivolto al Paese spiegando quali saranno gli obiettivi principali della sua azione di governo: la riscrittura del Recovery Plan, le misure per il rilancio dell’economia. Poi ancora vaccinazioni, scuola, lavoro, riforma del fisco, parità di genere, ambiente e giustizia. Di seguito tutti gli aggiornamenti della giornata politica.

“Il governo Draghi – ha detto in una nota il senatore del Psi, Riccardo Nencini – può rappresentare un nuovo inizio anche del sistema politico italiano. Finita la seconda repubblica, si può finalmente puntare a due schieramenti di cultura europeista che si confrontino, uno riformista l’altro conservatore”. “L’alleanza tra grillini, Pd e Leu è la rappresentazione del passato, la fotografia di una maggioranza di governo che non c’è più. È necessario creare una rete tra tutte le forze di cultura laica, liberal-democratica, socialista che hanno sostenuto con convinzione la nascita del Governo Draghi”- ha concluso.

Nella sua replica prima del voto di fiducia Mario Draghi ha parlato di “sguardo rivolto al futuro” per ispirare “lo sforzo comune verso il superamento di questa emergenza sanitaria e della crisi economica e che nelle mie ambizioni caratterizzerà certamente l’azione di questo governo”. Molti gli argomenti toccati. Dalla tutela del made in Italy, alla “piaga della corruzione”, dal futuro delle piccole e medie imprese alla giustizia fino allo sport.

Intanto monta la polemica dopo l’espulsione dei dissidenti a 5 Stelle cacciati da Crimi per aver votato in dissenso alle indicazioni della piattaforma Rousseau. In sostanza la colpa è quella di non aver ubbidito al comando uscito da algoritmo gestito da una società privata. Altro che indipendenza e assenza di vincolo di mandato dei parlamentari. Il timore è che i forti malumori di queste ore possano addirittura portare i numeri a crescere, trasformando la fuga in avanti di Crimi in un boomerang. Complice il fatto che il dissenso interno non è più decisivo per la tenuta della maggioranza, ovvero per la durata della legislatura. I numeri alla Camera sono diversi con un premio di maggioranza che garantisce in questo ramo del Parlamento una solida base al Governo. “Potrebbero esserci anche delle assenza strategiche”, dice un deputato. Ma Crimi ha fatto sapere che anche le assenze non giustificate verranno punite con l’espulsione.

“Se voleva spaventare gli indecisi ha fatto la mossa sbagliata – dice all’Adnkronos un senatore tra i 15 espulsi – stanno arrivando tantissimi messaggi di solidarietà dalla Camera, e qualche deputato scrive che stasera ci dimostreranno che non siamo soli”. Insomma la frana nei 5 Stelle è solo all’inizio.