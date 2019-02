La Francia all’attacco: “Dall’Italia dichiarazioni oltraggiose”

È passato qualche giorno dall’incontro e ora arrivano per proteste ufficiali con la Francia che richiama a Parigi l’ambasciatore a Roma Christian Masset per consultazioni. Ad annunciarlo una nota durissima del ministero degli Esteri francese, che parla di “attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento” e “dichiarazioni oltraggiose” da parte del governo italiano. “Essere in disaccordo è una cosa, strumentalizzare la relazioni a fini elettorali è un’altra”, prosegue la nota del Quai d’Orsay. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra Italia e Francia, dalle accuse di interferenza negli affari francesi per i rapporti con i gilet gialli (dopo l’aperto sostegno di Di Maio al movimento), al tema dei migranti e dei respingimenti, fino alla polemica del Movimento 5 stelle sul franco Cfa, definito da Di Maio il “franco delle colonie” con cui Parigi “impoverisce” l’Africa. L’ultimo episodio che ha creato polemiche è l’incontro tra il vicepremier Di Maio e l’esponente M5s Di Battista con Cristophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli. Un tentativo di stabilire un’alleanza con un movimento, quello dei gilet gialli, che contesta duramente il presidente francese Macron.

E il comunicato del ministero degli Esteri francese prosegue proprio su quelle che Parigi considera interferenze nella sua politica interna: “Essere in disaccordo è una cosa, strumentalizzare la relazione a fini elettorali è un’altra. Le ultime ingerenze costituiscono una provocazione supplementare e inaccettabile – attacca il Quai d’Orsay -. Violano il rispetto dovuto alle scelte democratiche, fatte da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto che si devono tra loro i governi democraticamente e liberamente eletti”.

La nota del ministero degli Esteri francese si conclude con un appello: “L’Italia agisca per ritrovare la relazione di amicizia e rispetto reciproco, all’altezza della nostra storia e del nostro destino comune”, si legge nel comunicato. “La campagna per le elezioni europee non può giustificare l’assenza di rispetto per i popoli e la loro democrazia”.