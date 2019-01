La Grecia dice si all’accordo sulla Macedonia

Il Parlamento ellenico ha dato il via libera definitivo all’accordo, siglato lo scorso giugno, sul nuovo nome dell’ex-Fyrom (Repubblica della Macedonia) che chiude 27 anni di tensioni tra Atene e Skopye e apre, al Paese balcanico, le porte della Nato e dell’Unione Europea.

Il voto definitivo all’intesa, già approvata dal parlamento macedone (dopo una consultazione referendaria), è arrivato con un margine di voti molto esiguo: 153 deputati hanno votato a favore, 146 i contrari e un astenuto.

Oltre ai voti compatti di Syriza, hanno votato “si” alcuni deputati in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare (uno di Anel e altri dai partiti del centrosinistra).

Il dibattito parlamentare è stato accompagnato da momenti di tensione, non sono mancati gli scontri tra i leader politici, così come le proteste di piazza che da giorni coinvolgono le principali città greche.

Ad Atene, in piazza Syintagma, il giorno dell’approvazione definitiva dell’accordo, si sono verificati diversi scontri tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa.

Dopo il via libera all’intesa, il premier greco Alexis Tsipras ha dichiarato soddisfatto: “E’ un evento storico dopo 27 anni d’inerzia e rinvii che hanno portato 130 paesi a riconoscere Skopje con il nome di Macedonia”, rimproverando al principale partito di opposizione Nea Demokratia (Nd), di aver tenuto un atteggiamento “ipocrita” per aver votato contro una soluzione molto simile a quella proposta qualche anno fa da loro stessi.

Risponde a muso duro il leader del centrodestra, Kiriakos Mitsotakis di Nd: “Il via libera all’intesa è una sconfitta nazionale. Se diventerò primo ministro, dopo le prossime elezioni, la Grecia potrà in ogni caso porre il veto per l’ingresso di ex-Fyrom nella Ue”.

Tuttavia, questa sembra più una posizione da campagna elettorale, che liscia il pelo ai settori più nazionalisti della società ellenica, che una concreta e fattibile possibilità.

L’aver chiuso una così importante questione geopolitica e aver sanato le tensioni tra la Grecia e la Macedonia del Nord ha prodotto un’ulteriore polarizzazione nell’elettorato greco, a pochi mesi dalle elezioni politiche.

Le opposizioni hanno cavalcato le proteste di piazza e il sentimento di contrarietà di una parte dei greci, Nd rimane ampiamente il primo partito nei sondaggi con un distacco considerevole di circa 10 punti da Syriza.

Dall’altra parte, Tsipras esce dalla questione macedone con il consenso degli alleati internazionali, Ue e Usa in testa, avendo dimostrato pazienza e tenacia nel portare avanti negoziati difficili che si protraevano da più di due decenni.

Sul piano interno, si è rivoluzionato il quadro politico della coalizione di governo: alla rottura con Anel ha fatto seguito, durante la discussione parlamentare, un disgelo con i partiti del centro sinistra.

Sembra che Syriza possa proporre al Movimento per il cambiamento (Kinal, socialisti del Pasok e partiti minori socialdemocratici) un allargamento dell’alleanza che permetta di presentarsi agli elettori con una coalizione maggiormente coesa, rispetto all’improbabile alleanza con i nazionalisti di destra di Anel.

Negli ultimi mesi della legislatura Tsipras, con il consenso dell’ex Troika, potrebbe beneficiare di qualche margine di manovra del surplus di bilancio 2018, così da poter realizzare alcune misure sociali (si parla di aumento dello stipendio minimo e misure di contrasto alla povertà) e in questo modo accorciare il distacco dai conservatori di Nd, riaprendo una partita che qualche mese fa sembrava chiusa.

Paolo D’Aleo