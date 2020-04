La Libia stretta tra bombe ed emergenza coronavirus

L’emergenza coronavirus accentra tutte le attenzioni su quanto accade nel nostro Paese, ma il resto del mondo va avanti. Nella vicina Libia continua la guerra che negli ultimi giorni ha visto una recrudescenza, con scontri violenti che sembrano favorire Serraj aiutato dalle milizie turche che continuano ad arrivare a Tripoli. Recentemente, sono stati segnalati diversi voli militari dalla Turchia alla Libia. Durante questi scontri, ci sono stati anche alcuni bombardamenti su Tripoli da parte delle forze di Haftar, nel corso dei quali la nostra nave militare Gorgona, che si trova nella base navale di Abu Sitta a Tripoli, è stata sfiorata da un colpo di mortaio caduto a soli 250 metri. Fortunatamente niente danni e vittime. Si tratta di una nave per uso logistico che si trova a Tripoli da tempo, per l’addestramento della guardia costiera libica. Nel caso in cui fosse stata colpita, l’Italia non è un Paese che dà il via a ritorsioni militari. Inoltre è praticamente impossibile distinguere quale delle due parti abbia sparato.

Con il Ramadan potrebbe esserci un calo operativo degli scontri che non verranno sospesi, poiché Al Serraj si troverebbe in una situazione favorevole. Negli ultimi giorni ha ripreso il controllo dell’area che da Tripoli arriva fino al confine con la Tunisia, dove era riuscito ad incunearsi Haftar. Un fatto importante dal punto di vista tattico poiché consente al GNA di collegarsi alla Tunisia. Dà lì partono i migranti che vengono verso di noi.

Certamente, nella nuova fase del conflitto, l’apporto turco è importante. Inoltre c’è anche il vantaggio dell’impiego estensivo dei droni turchi che consentono di limitare le perdite.

Attualmente è migliorata anche la situazione per gli stabilimenti dell’Eni che sono ubicati in un’area sotto il controllo di Al Serraj, ma che era stata insediata dalle truppe di Haftar.

Anche la presenza dell’Onu è in maggiore difficoltà, dopo le dimissioni di Ghassan Salamè del 2 marzo scorso. Infatti, la nomina del nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite avanzata dal Segretario Generale Antonio Guterres, è stata respinta in questi giorni dagli Stati Uniti.

Ghassan Salamè è stato il sesto inviato speciale ONU in Libia al vertice della missione UNSMIL, succeduto nel giugno 2017 al tedesco Martin Kobler. Dopo tre anni dall’assunzione del mandato, la sera del 2 marzo scorso, ha reso noto che le sue condizioni di salute non gli consentivano di portare a termine il suo mandato, viste le difficoltà riscontrate nel favorire il dialogo tra le due fazioni in conflitto.

Il successore di Salamè proposto dal Segretario Generale è stato Ramtane Lamamra, ex ministro degli Esteri algerino, nonché membro della Commissione per la pace e la sicurezza presso l’Unione Africana. La nomina di Lamamra ha ottenuto il consenso di 14 dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, eccetto quello degli Stati Uniti, che hanno bloccato la nomina.

Secondo il giornale algerino TSA, sarebbero stati Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco a fare pressioni su Washington in tal senso, forti della contrarietà dello stesso Khalifa Haftar alla nomina algerina, considerata troppo vicina al governo di Tripoli (Gna).

Nell’annunciare il ritiro della propria candidatura, Lamamra ha affermato: “Ho dato il mio consenso in via di massima alle consultazioni svolte dal Sig. Guterres, ma non sembrano suscettibili di comportare l’unanimità del Consiglio di Sicurezza”.

Il Segretario Generale Guterres ha già riferito al Consiglio di Sicurezza che è alla ricerca di un nuovo candidato per la Libia.

Attualmente la missione di sostegno ONU in Libia (UNSMIL) è retta in via temporanea da Stephanie Turco Williams, diplomatica statunitense, vice dell’ex capo missione Salamè. Prima della sua nomina, ha ricoperto il ruolo di Incaricato d’affari presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Tripoli (Libia External Office) e quello di vice-capo delle missioni statunitensi in Iraq, Giordania e Bahrein. Questa situazione potrebbe essere un’altra motivazione del veto degli Usa a Lamamra.

Ma, in Libia si stanno trasferendo anche alcune tensioni presenti in Siria. L’Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria (Ondus), ong con sede a Londra vicina ai ribelli moderati siriani, ha segnalato negli ultimi giorni il passaggio dalla Siria alla Turchia di centinaia di combattenti non siriani operativi nelle milizie jihadiste a Idlib: tra questi vi sarebbero anche molti cinesi provenienti dalla regione cinese dello Xinjang (o Turkestan).

L’attraversamento del confine tra i due paesi si registra nei pressi della cittadina siriana di Azmarin, a metà strada tra Idlib Antiochia, tra la provincia siriana di Idlib e quella turca di Hatay, dove vengono da tempo segnalati campi di addestramento per i miliziani siriani arruolati da Ankara per combattere in Libia al fianco delle forze del Governo di accordo nazionale (GNA) di Tripoli.

Queste attività, afferma l’Ondus, avvengono sotto gli occhi dei servizi di sicurezza di Ankara, delle guardie di frontiera turche, dei miliziani siriani dell’Hayat Tahrir al-Sham (ex Fronte al-Nusra), coalizione di milizie qaediste che hanno combattuto per anni il governo di Damasco e ora presidiano solo il nord della provincia di Idlib.

Secondo fonti siriane, la Turchia ha incoraggiato, nel corso degli anni, l’afflusso di miliziani uiguri del Sinkiang cinese appartenenti all’etnia uighura molti dei quali hanno militato anche sotto le bandiere dello Stato Islamico.

Non si può escludere che l’ingresso di questi miliziani in Turchia possa anticipare il loro trasferimento in Libia dove già alcuni miliziani siriani appartenenti alle brigate di ribelli anti-Assad turcomanne, qaediste e della Fratellanza Musulmana sono già operativi al fianco del GNA.

Difficile del resto ritenere che Ankara intenda rimpatriarli nei paesi d’origine (dove verrebbero trattati come terroristi) o farli restare a lungo sul suo territorio nazionale.

Nei giorni scorsi altri 300 mercenari siriani sono stati inviati in Libia con un volo dalla Turchia. In tutto, ci sarebbero 5.050 uomini già schierati in Libia e in parte impiegati nelle offensive a Sabratha e Tarhouna.

Le forze armate del Governo di Accordo Nazionale (GNA) di Tripoli e le milizie dell’Esercito Nazionale Libico (LNA) di Tobruk si sono scontrate il 18 aprile a Tarhouna, situata a 65 km a Sud-Est della capitale libica.

Secondo Al-Jazeera, gli ultimi sviluppi del conflitto libico potrebbero minacciare la stessa presenza delle forze del governo di Tobruk nella Libia occidentale. Tarhuna rappresenta una base strategica per lanciare attacchi contro la capitale ed è diventata una sua importante roccaforte nell’area, dopo la perdita della città di Gharyan, nel giugno 2019. A Tarhuna sono collocati sia il comando delle forze del LNA nella zona, sia gli esperi militari di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia che stanno sostenendo l’offensiva di Haftar contro Tripoli.

Tuttavia, l’esercito del GNA non è ancora riuscito a conquistare tale importante avamposto nemico.

Nello Stato Nord-africano, la guerra interna tra il governo di Tripoli e il governo di Tobruk è iniziata il 17 dicembre 2015, subito dopo che, con gli accordi di Skhirat, il governo di Tripoli ha ottenuto il riconoscimento dell’Onu ed è ufficialmente sostenuto da Italia, Qatar e Turchia. Il secondo, invece, riceve sostegno da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Russia, Giordania e Francia.

Non bisogna dimenticare che la Libia è teatro di una lunga guerra civile iniziata il 15 febbraio 2011 a cui ha fatto seguito, nell’ottobre dello stesso anno, la caduta del regime dittatoriale di Muammar Gheddafi. Da tale evento in poi, il Paese non è mai riuscito a realizzare un percorso unitario e democratico.

Adesso, neanche l’epidemia del covid-19 sospende le azioni di guerra in Libia dove virus e bombe seminano morte tra la popolazione libica.

Salvatore Rondello