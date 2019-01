“La mia libertà equivale alla mia vita”. Questa non è solo l’epigrafe sulla tomba di Bettino Craxi, ma è soprattutto il suo testamento morale, che dovremmo fare nostro. Non esiste, infatti, bene più prezioso della libertà: Dio stesso, concedendocela attraverso il “libero arbitrio”, l’ha posta al vertice nella piramide dei valori e delle espressioni di amore.

L’epitaffio, ben in vista, mi riporta ad Hammamet, agli anni addietro in cui ero solita visitare la tomba di Bettino, sia in occasione dell’anniversario della sua morte, sia in altri momenti: vedo un muretto che separa dalla stradina il cimitero cristiano,che guarda il mare e, in lontananza, l’Italia; vedo la bandiera tricolore che svetta sulla bianca tomba di Bettino. Egli è lì nella terra, ma la sua indomita fierezza, il suo coraggio, la sua statura politica non sono piegate dalla morte. La sua salma riposa nella quiete di Hammamet, cullata dal mare, riscaldata dall’amore di sua moglie Anna e dei suoi figli Stefania e Bobo, dal ricordo sempre vivo di tanti amici e “compagni”, dal rimpianto e dalla nostalgia della gente comune.

Vorrei che questo modesto omaggio, rivolto a lui, scuotesse una certa apatia che ha sopraffatto larga parte della gente,che un tempo era molto partecipativa e stimolante. Vorrei che nel nostro Paese la figura di Bettino ed il suo progetto “Prospettiva d’avvenire” non fosse “mala storia” o, nella migliore percezione, “preistoria”. La sua politica fu criminalizzata come sinonimo esclusivo di potere, di intrigo, di corruzione. Questo fu il prodotto di una campagna di mistificazione senza precedenti da parte dell’Opposizione, a sua volta, invece, espressione di una politica linda e sana (??!!), fatta da persone perbene (?!). Questo fu il frutto di un lungo e capillare lavoro di erosione, prodotto e perseguito con ferocia impari. Un odio nato e alimentato dalla cultura “tanto peggio, tanto meglio”, dall’abitudine della “conferma di sé a danno degli altri”, dall’usare le intelligenze ed i canali d’informazione per originare e far crescere dubbi, sospetti, paure, distanze. Un metodo “scientifico”, non vi è dubbio!

La politica “in doppiopetto”, insignificante e polverosa di quegli anni, Craxi, fuori dagli stereotipi, la disarciona: da realista, da pragmatico, nel senso più netto e positivo della parola, parla ed opera avendo fisso davanti a sé il principio” la politica riguarda i cittadini, le loro necessità, le loro aspettative”. Con lui si affaccia sulla scena politica del Paese una generazione di uomini e donne, costretta a rivolgersi al passato perché utile alla pratica, perché ritenuto rivoluzionario e moderno rispetto alle archeologiche culture democristiana e comunista conviventi, sorde a qualunque modernizzazione, pur di mantenere certi equilibri. Per Bettino la politica fu movimento, lotta, conquista, ma fu anche ambizione, calcolo, avvedutezza, lungimiranza, azione. Egli si occupò dell’oggi, della società del suo tempo, si curò di dare la possibilità a chi vive in questa vita di proiettarsi verso un domani migliore, di vivere un progresso possibile, di stabilire dei traguardi, di godere del benessere da subito.

Tutto ciò comportò, l’elevarsi del catastrofismo e del falso moralismo da parte degli oppositori, che, anni dopo, non avendo avuto riscontro dalla Storia, ricostruirono quel clima catartico nei tribunali.

Diventato Presidente del Consiglio, Bettino Craxi annunciò subito il fondamento della sua politica: “Noi non siamo ostaggio di nessuno e non vogliamo diventarlo in futuro”.

L’Italia aveva bisogno di fiducia, di stabilità, di dignità riconosciuta.

Il Paese infatti crebbe, gli si riconobbe una dimensione internazionale, fu protagonista nei processi di sviluppo e di pace, impegnato nell’abbattere le “ingiustizie” proprie e quelle planetarie; fu abbattuta l’inflazione, crebbe l’occupazione. Il governo Craxi fu quello che realizzò la riforma del welfare per rispondere ai bisogni reali della gente; rinnovò i patti tra Stato e Chiesa nel rispetto dell’indipendenza e sovranità dei due ordinamenti secondo il dettato costituzionale; anticipò le riforme istituzionali; fu la svolta verso l’innovazione e la modernizzazione contro la sclerotizzazione della politica cattocomunista.

Craxi operò e decise con velocità, acume e fermezza, mostrandosi indipendente da ogni forma di ostruzionismo. Fu intransigente nei confronti di chi provava a deprimere le sue idee,ad umiliare l’Italia e gli Italiani.

La sua storia fu quella dell’Italia “che cresce”, del “made in Italy”,apprezzato e richiesto in tutto il mondo.

Bettino Craxi divenne così troppo pericoloso, la sua Italia troppo indipendente e sovrana.

Si rese necessaria, quindi, la destituzione dei governi cosiddetti forti attraverso il potere giudiziario e dell’informazione. Si è fatto posto al movimentismo ed al trasformismo, ai ben noti “governi tecnici” in continua transizione, fino al “Governo del Popolo”! Il primato della politica, della coerenza, della competenza, sacrificato al falso rigore, al “mercato”, all’ambiguità, al dilettantismo, ha cancellato il “momento straordinario e magico”di Bettino e, con lui, storie centenarie.

Mi piace riportare qui alcuni stralci particolarmente pregnanti del suo discorso alla Camera dei Deputati il 9 Agosto del 1983, una volta insediatosi alla Presidenza del Consiglio:

“….Darò il mio contributo acciocché la IX Legislatura trovi la strada

di rinvigorimento e rinnovamento dei poteri democratici, riducendo le distanze che separano lo Stato dai cittadini ed allargando le basi sostanziali della democrazia…”

“…….di guidare, orientare e sollecitare lo sforzo reattivo e costruttivo dell’insieme della nazione e,in particolare, delle sue energie migliori,nel rispetto della dialettica delle posizioni, che rende forte e libera la nostra vita democratica, quanto più intensa si è fatta l’esigenza di solidarietà collettiva, più forte il bisogno di contrastare l’incertezza, l’insicurezza e la diseguaglianza…”

“……Il Governo Italiano si pronuncerà sempre in favore delle soluzioni politiche, dei negoziati pacifici, delle mediazioni internazionali, e s’impegnerà solo in missioni di pace……..un sistema saldo di relazioni amichevoli….nel rispetto della dignità e dell’autorevolezza dell’Italia”. Vedi “la crisi di Sigonella” ed altro…

Quel che successe ai tempi di Sigonella dimostra la sua grandezza, la sua coerenza, la sua determinazione sostenuta da chiarezza di idee, da capacità di destreggiarsi con maestria in contesti “sdrucciolevoli”, la sua abilità nell’uso dell’arma della diplomazia a tutela della sovranità del proprio Paese e del mantenimento della pace. Sceglieva sempre le “buone azioni” che non umiliassero l’Italia e gl’Italiani.

Sull’onda dei ricordi che spesso mi accompagnano,mi ritrovo a sperare che si possa rinascere, che,in qualche modo,si possano riseminare valori di libertà e di democrazia, oggi spesso svenduti.

Lo so, i tempi sono cambiati,molte cose sono cambiate e la politica deve tener conto del cambiamento! Ciò non toglie che si possa coltivare un sentimento, un ideale, che si possa conservare una fede, un’identità nella quale ci si è pienamente riconosciuti.

Bettino, ad tuam perpetuam memoriam.

Francesca Frisano