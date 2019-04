Nuova collezione di Ferretti. Integrazione e sostenibilità

Alberta Ferretti spinge sulla green fashion. Il brand del gruppo Aeffe si impegna ad avviare un processo di integrazione della sostenibilità che coinvolga l’intero processo produttivo e incoraggi le sue clienti a fare scelte sempre più consapevoli e responsabili dal punto di vista ambientale. A conferma di ciò, dal 15 aprile sarà disponibile in anteprima esclusiva sull’e-store del marchio la collezione ‘Love me’, realizzata in collaborazione con lo studio di consulenza e comunicazione Eco-Age. La collezione, che precederà di una settimana l’Earth Day, si compone di maglioni in cashmere riciclato, t-shirt, pantaloni e gonne in cotone organico decorati da messaggi che vogliono stimolare la riflessione sui problemi ecologici a livello mondiale. Gli indumenti sono stati realizzati con materiali accuratamente selezionati, affiancati da certificazioni che garantiscono l’origine riciclata della materia, l’utilizzo di tessuti biologici e una riduzione dell’uso di sostanze chimiche. Anche le etichette sono in tessuto riciclato e il packaging è compostabile così da ridurre ulteriormente l’impatto ambientale post-acquisto.

“Ho sempre amato la natura, celebrato la vita e l’amore. L’amore per un mondo che sta soffrendo e che dobbiamo salvaguardare. E’ per questo motivo che ho deciso di essere d’esempio e intraprendere un percorso che possa supportare l’eco-sostenibilità e così garantire alle generazioni future un pianeta più pulito in cui vivere. Con la collezione ‘Love Me’, creata con cashmere riciclato e cotone biologico, vorrei sensibilizzare tutti noi su come insieme possiamo fare di più per proteggere e amare il mondo in cui viviamo e su come possiamo avere un ruolo attivo in questo cambiamento: diventandone noi stessi ambasciatori. Unendo le forze con amore possiamo cambiare il mondo”, ha dichiarato Alberta Ferretti che già nel 2011 aveva presentato la sua prima collezione sostenibile nata dalla collaborazione con l’attrice britannica Emma Watson.

Dal mese di maggio i capi della collezione ‘Love me’ saranno distribuiti anche negli store Alberta Ferretti e in selezionate boutique.

Andrea Malavolti