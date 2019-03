La visita che il Presidente cinese Xi Jin-ping effettuerà in Italia dal 21 al 24 marzo assumerà un significato di particolare importanza che andrà oltre la normale routine degli scambi diplomatici. Sono ormai note le mire economiche del colosso capitalistico comunista in Europa e in Africa. Per restare nel nostro Paese la Cina controlla già parte della rete elettrica, dopo l’acquisizione di quella greca, compartecipata dalla Terna e, dopo l’acquisto del Porto del Pireo da parte di Cosco, gigante dei Trasporti per mare, ha messo gli occhi sul Porto di Trieste, approdò fondamentale per la nuova Via della seta.

È su Trieste che si sta giocando la partita più importante. La città giuliana ha visto negli ultimi anni il susseguirsi di novità molto interessanti che hanno riguardato lo sviluppo del proprio scalo marittimo. I finanziamenti ottenuti dai Governi Renzi e Gentiloni per il completamento della piattaforma logistica, con un impegno particolare del sottosegretario ai trasporti Nencini, l’ azione incisiva del senatore Russo e dell’ allora Presidente della Giunta regionale Serrachiani, l’impegno dell’ ex sindaco Cosolini hanno finalmente sbloccato l’ iter per il riutilizzo del Porto Vecchio,anche con lo spostamento del punto franco fondamentale per l’ acquisizione di nuovi traffici. Se poi aggiungiamo le caratteristiche naturali del Porto di Trieste, provvisto di grandi fondali possiamo facilmente comprendere come oggi sia strategicamente importante il suo controllo, anche per la sua posizione di scalo più a nord del Mediterraneo. Nel testo dell’ accordo che Xi Jin-Pino firmerà in Italia è infatti compreso anche il Porto di Trieste oltre a intese nel campo dell’ e commerce e dell’ energia. Ma proprio pochi giorni fa’ e’ arrivato il monito degli Usa e dell’ Europa e la sostanziale contrarietà all’accordo. Risulta ormai scontato che la faccenda non possa essere relegata semplicemente a un episodio di business con l’Autorità portuale di Trieste viste le ripercussioni strategiche e politiche che ha ormai assunto. Mentre nella città giuliana si cerca di pensare solo allo sviluppo dell’ economia della città e in questo senso si sono espressi sia il Sindaco Dipiazza che l attuale Presidente della Giunta regionale Fedriga, ci si rende conto che il gioco è molto più grande e interessa i futuri scenari e la futura collocazione internazionale dell’Italia.

Certo servirebbe un Governo autorevole che abbia ben chiari gli interessi del nostro Paese e nel quadro delle alleanze storiche e consolidate mantenga un atteggiamento di dignità e di autonomia. Ma i tempi di Sigonella sembrano molto lontani.

Alessandro Perelli