Nabil Khair, medico impegnato nella lotta al coronavirus

“L’Ambasciata di Palestina in Italia – informa un comunicato ufficiale dell’ Ambasciata dell’ Autorità Nazionale Palestinese a Roma – piange la scomparsa di un fratello, Nabil Khair, anima della comunità palestinese in Sardegna, sua patria elettiva”.

Ne ha dato notizia anche il Comune di Tonara (Nuoro), dove Khair, 62 anni, lavorava come medico di base. Ricordando che il professionista, già guardia medica ad Aritzo (altro comune barbaricino del Nuorese, tra i monti del Gennargentu), e -aggiungiamo – già responsabile del Pronto soccorso all’aeroporto di Cagliari-Elmas, era da poco entrato in servizio, a fine febbraio scorso, come nuovo medico di famiglia locale: venendo poi ricoverato in terapia intensiva, ai primi di marzo, all’ospedale “SS. Trinità” di Cagliari.

Il dottor Khair, che era nato a Beit Saur, sobborgo di Betlemme, da famiglia cristiana, “è morto di coronavirus”, precisa ancora il comunicato dell’ Ambasciata: “come troppi altri medici in Italia e nel mondo, che contraggono il virus nel tentativo di sconfiggerlo. Ha dato la propria vita per salvare la vita degli altri. Per questo sarà ricordato come un eroe, e come un combattente che non ha mai dimenticato la causa del suo popolo, lavorando senza sosta affinché fosse compresa e sostenuta in Sardegna, in Italia e nel mondo”.

Sono i n lutto anche i comuni barbaricini dove il medico lavorava: “Apprendiamo con tristezza e sconcerto della morte di un nostro medico di base”, si legge sulla pagina istituzionale del comune di Tonara, “Porgiamo a tutti i familiari e alle persone a lui vicine le più sentite condoglianze da parte della Amministrazione Comunale e della comunità tonarese”.

Nabil Khair – in passato, anche Segretario generale di Al Fattah in Italia – si aggiunge alla già lunga schiera di medici e altri operatori sanitari, quasi un centinaio, che in Italia sono morti combattendo il coronavirus. E’ scomparso alla vigilia di Pasqua: festa, come sappiamo, cara sia agli ebrei che ai cristiani, e rispettata anche dai musulmani.

Fabrizio Federici