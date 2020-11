Flautissimo non ferma: il festival si trasferisce su YouTube

Dopo lo stop imposto dal Decreto del 24 ottobre scorso a musei, mostre, concerti on stage e quant’altro, il festival Flautissimo 2020 si è reinventato e riprenderà la sua programmazione in streaming gratuito, trasmettendo alcuni spettacoli, che sarebbe dovuti andare in scena al Teatro Palladium di Roma, sul canale YouTube dell’Accademia Italiana del Flauto.

I protagonisti di questa edizione online di Flautissimo, che prenderà il via domani 18 novembre, sempre con la direzione artistica di Stefano Cioffi, saranno Galatea Ranzi, Guglielmo Poggi, Gabriele Coen, Luigi Marinaro, Francesco Poeti, il Collettivo teatrale Nonnaloca e i tanti giovani attori impegnati nelle letture che si svolgeranno dalla Biblioteca Vaccheria Nardi. In programma anche la messa in onda di due documentari.

Il primo appuntamento è per domani, a mezzogiorno e alle 18:30, con “Un marziano a Roma” di Ennio Flaiano, letto da Nicolas Zappa. Il 12 ottobre 1953 un disco volante, guidato dal solitario pilota Kunt, atterra a Villa Borghese. Per quel giorno la vita di Roma viene sconvolta, tutti corrono per vedere il marziano. Gli intellettuali pensano che sia l’inizio di una nuova era, con prospettive immense e imperscrutabili.

Secondo appuntamento venerdì 20 novembre, sempre alle 12:00 e alle 18:30, con “Che la festa cominci” di Niccolò Ammaniti, letto da Irene Ciani. Nel cuore di Roma, il palazzinaro Sasà Chiatti organizza nella sua nuova residenza di Villa Ada una festa che dovrà essere ricordata come il più grande evento mondano nella storia della nostra Repubblica. Nello stile grottesco, delirante e fulmineo di Ammaniti, le follie della capitale emergono in tutta la loro potenza, trascinando gli ascoltatori in un turbinio senza fine.

Sabato 21, a mezzogiorno, tocca a “Cerase”, spettacolo di teatro in bicicletta scritto e interpretato dal Collettivo Nonnaloca in risposta alla quarantena. Racconta di una storia vera: l’incontro e l’innamoramento di due giovani durante la Seconda Guerra Mondiale. Una storia di speranza, fiducia e ripartenza, un piccolo inno al sorriso in questo difficile anno. Repliche a mezzogiorno il 22, il 28 e il 29.

Sempre sabato 21, ma alle ore 18:30, andrà in scena “La torta in cielo” di Gianni Rodari, adattamento di Ennio Speranza, musiche e percussioni di Luigi Marinaro e regia di Stefano Cioffi, con Galatea Ranzi e Gabriele Coen al sax soprano.

A distanza di 10 anni dalla prima nella sala Santa Cecilia del Parco della Musica, e in occasione del centenario della nascita di Rodari, Galatea Ranzi dà volto e voce a una nuova versione de “La torta in cielo”. Il quartiere romano del Trullo viene messo in subbuglio dalla presenza di un enorme, misterioso, oggetto circolare che si staglia nel cielo. A prima vista sembrerebbe un’enorme torta variopinta. Gli adulti pensano invece a un’invasione di nemica ma Paolo e Rita, figli del vigile del quartiere, non sono dello stesso avviso e si gettano a capofitto in un’avventura dal dolce finale. Si replica il 29 novembre alle 18:30.

Lunedì 23 novembre appuntamento, a mezzogiorno e alle 18:30, con “Malafede” di Maurizio Cotrona, letto da Camilla Tagliaferri. Periferia di Roma, passato recente. Gli anni vissuti al di sopra dei nostri mezzi hanno generato una pericolosa bonaccia: sta per scatenarsi la tempesta perfetta.

“Roma vista controvento” di Fulvio Abbate, letto da Renato Civello è l’appuntamento, alle 12:00 e alle 18:30, di mercoledì 25.

Stessi orari anche il 27 novembre per “19” di Edoardo Albinati, letto da Serena Sansoni. Il 19 è un tram storico che attraversa tutta Roma, seguendo un tragitto che da Piazza Risorgimento porta a Prati e ai Parioli, passa per San Lorenzo e il Pigneto e giunge fino a Centocelle, in Piazza dei Gerani. Estesa 14 km, la linea del 19 è la tramvia più lunga della Capitale. Il suo è un percorso antico che risale ai primi del Novecento. Salirci e seguirne tutta la linea offre la possibilità di vedere cambiare il paesaggio e, contemporaneamente, anche i compagni di viaggio.

Il 4 e il 6 dicembre, alle ore 18:30, concerto “Into the city” del duo formato da Gabriele Coen, sax soprano e clarinetto, e Francesco Poeti, chitarra. La musica klezmer (dall’ebraico kley e zemer, ossia strumento per il canto) si è nutrita, nel corso dei secoli, dei linguaggi e delle culture dei diversi Paesi che ospitavano comunità ebraiche: le tradizioni musicali di Polonia, Romania, Russia e Ucraina rivivono in questa musica coniugate da una espressività e una religiosità tipicamente ebraiche.

Il 15 e e il 18 dicembre, alle 18:30, c’è il documentario “Un oscuro luogo del desiderio. I fotografi guardano Roma”, di Barbara Martusciello: nove fotografi hanno rivolto il proprio sguardo ai luoghi dimenticati della Capitale.

Il 20 e il 27 dicembre, alle 18:30, Flautissimo chiude con “Caligola in quarantena”, documentario di Stefano Cioffi con Guglielmo Poggi. Cosa succederebbe se il pazzo, visionario, caleidoscopico e furente Caligola fosse rinchiuso tra le mura domestiche, magari in un piccolo bilocale ai margini della città?

Flautissimo 2020 è una produzione dell’Accademia Italiana del Flauto, realizzata con il sostegno della Regione Lazio e di Roma Capitale. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020/2022 e fa parte di Romarama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.

Antonio Salvatore Sassu