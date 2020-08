La parola a Stefano Micheli, sindaco di Rocca Sinibalda

Il sindaco di Rocca Sinibalda (Ri) Stefano Micheli, risponde alla interrogazione del consigliere di minoranza Daniele Serpietri, pubblicata sull’Avantionline in data 2 luglio 2020.

Sindaco, partiamo con la criticata concessione ad A.P.S. del servizio idrico, contestata dagli abitanti della frazione di Vallecupola. Ci sono novità?

“Che finalmente con A.P.S. abbiamo firmato il verbale di consegna definitivo, la Convenzione parte dal 1° settembre, APS diventa il gestore del servizio idrico integrato”.



E quindi si dovrà adeguare anche la frazione di Vallecupola?

“Certo. La gestione integrata è obbligatoria per legge, ci stiamo lavorando da anni. Quello che cerchiamo di far capire alla popolazione è che la conduzione rimane pubblica in quanto APS è una istituzione pubblica i cui soci sono i Comuni, chiaramente essendo una società giovane l’organizzazione deve essere rodata, nella prima fase funzionava abbastanza bene perché ne serviva pochi, ora il territorio è aumentato includendo tutti quelli ricompresi nell’ATO (ambito territoriale omogeneo), quindi questo ampliamento può aver generato alcuni problemi. Con i sindaci stiamo cercando di capire in quale maniera migliorare il servizio. Per noi APS significa risparmio immediato sul bilancio di circa 45mila euro all’anno, che potrebbero essere reinvestiti sul territorio. A questo risparmio si aggiungono altre entrate come gli investimenti già in programmazione per circa un milione di euro sulla parte di depurazione e fognature previsti dal Piano d’Ambito con Acea Ato2, riguardo invece il potenziamento degli acquedotti e delle nuove opere di presa stiamo lavorando per estendere la convenzione sempre con la stessa società, accordo che potrebbe portare ad un abbattimento delle tariffe”.

Ci sarà un ammodernamento idrico?

“Sì, in merito è stato presentato un piano di investimenti per 70 milioni di euro”.

Quindi avrete un rapporto sia con APS che con ACEA.

“Certo, con Acea Ato 2 perché entra in ballo il discorso dell’interferenza d’ambito, quindi la conversione che consente a noi di avere un ristoro per l’acqua”.

Gli abitanti di Vallecupola come l’hanno presa?

“Non credo che il problema sia nel fatto che la gestione passi ad APS, il tema vero è che a Vallecupola accadrà una cosa cui non erano abituati, quella di mettere i contatori e pagare l’acqua a consumo. Effettivamente il primo acquedotto ed opera di presa furono realizzati dall’Università Agraria negli Anni Cinquanta, successivamente è stato costruito l’impianto comunale la cui gestione venne affidata alla stessa Università Agraria, noi adesso abbiamo semplicemente interrotto questo accordo e ripreso il nostro impianto, tra l’altro il loro acquedotto è in disuso dal 2011 ed utilizzano il nostro, di fatto hanno solo una sorgente e un serbatoio!”.

Parliamo ora di tariffe, saranno onerose come si teme?

“Chiaramente il cittadino di Vallecupola sentirà l’impatto, a differenza del cittadino di Rocca Sinibalda che ha sempre pagato a consumo. Sarà però nostro compito far sì che il servizio sia efficiente e non crei problemi alla popolazione”.

Passiamo ora allo sviluppo futuro del borgo. C’è qualcosa in programma da parte del Comune?

“Dal punto di vista delle opere pubbliche stiamo cercando di lavorare alla sistemazione definitiva del Parco anche con l’installazione dei giochi per bambini, il progetto è di creare un collegamento dal basso verso l’alto del giardino fino alla torre, questo luogo dovrà diventare il “primo punto di accoglienza”, sia per i cittadini che per i turisti. Un’altra richiesta che ci fa la popolazione, e che condividiamo, è di mettere a posto l’antico lavatoio, con la Riserva di Navegna e Cervia invece stiamo cercando di attrezzare meglio la località Forca (presso il Monte Navegna) destinata a diventare la porta di accesso al Parco, con un’area ristoro che includa un’aula didattica destinata alle scolaresche. Un’altra piccola area ristoro, utilizzabile almeno nel periodo estivo, verrà realizzata sempre nella zona dei giardini pubblici di Vallecupola, un prefabbricato in legno potrebbe essere una soluzione, magari gestito in forma associativa. Vallecupola ha delle potenzialità enormi con il turismo lento, il trekking, deve essere aiutata da noi amministratori però poi è necessario l’impegno di chi fa impresa, perché l’ospitalità e la ristorazione sono aspetti che competono ai privati. Attualmente se arrivano molte persone per la visita sul Monte Navegna, scendendo al paesino non vi trovano alcun servizio! Dal paese dovrebbe venire il segnale che si può investire a Vallecupola, anche se poi c’è già qualcuno del luogo che ha iniziato a mettersi in gioco!”.

Dunque nell’immediato ci sono concrete speranze di avere un punto di ristoro e i giardini pubblici ultimati?

“Sì. Per i giochi stiamo facendo le gare di appalto, a settembre probabilmente saranno allestiti, per la parte rimanente avremo l’inverno e la primavera per definire e trovare le risorse necessarie”.

Non si potrebbe puntare sul potenziamento delle attività tipiche, quali l’agricoltura, l’allevamento e la pastorizia?

“Tutto questo l’abbiamo compreso in una riprogrammazione per le aree interne che va avanti da parecchio tempo e che finalmente dovrebbe essere giunta a conclusione, c’è già la firma con il Ministero, i finanziamenti dovrebbero partire tra settembre ed ottobre”.

Cosa prevede questa riprogrammazione?

“Per quanto riguarda la parte agricola un centro di trasformazione di prodotti agricoli da allestire a Rocca Sinibalda che operi in sinergia con due centri gemelli, quello della Valle del Salto si occuperà di legumi ed altri tipi di cereali, nella Valle del Turano avremo invece conserve, marmellate, ortaggi, alla trasformazione di queste merci potrebbe aggiungersi quella dei formaggi tipici, è però necessario che i pastori capiscano che se vogliono vendere i loro prodotti li devono tracciare e si devono mettere in regola, altrimenti siamo freschi a parlare del pecorino di Vallecupola, se poi non lo puoi acquistare da nessuna parte! Grazie al sostegno della filiera agricola gli agricoltori avranno dove conferire e trasformare le loro derrate, che potranno finalmente andare sul mercato locale, ma anche uscirne fuori”.

A Vallecupola ci sono numerosi terreni inutilizzati, anche di proprietà della Chiesa, non vi si potrebbero reimpiantare produzioni agricole da parte di giovani, donne…

“Magari! Se ci fosse la disponibilità degli abitanti di concederli alle imprese che vogliono investire, perché no? Da parte della Chiesa non credo ci dovrebbero essere problemi a trattare, i privati magari chiederanno contratti d’affitto”.

Nella zona che conduce al lavatoio permangono ruderi, stalle abbandonate invase dalle erbacce, con un restauro potrebbe invece trasformarsi in una via molto caratteristica, con le stallette trasformate in camere per i turisti di passaggio, o in piccole botteghe.

“Purtroppo quella parte dovrà rimanere a destinazione agricola, non si può modificare, però le stalle potrebbero essere recuperate dai proprietari”.

Ma se non si vuole, o non si può investire, il problema rimarrà, in alcuni borghi del Sud i comuni hanno acquisito e venduto immobili alla cifra simbolica di un euro, con l’impegno da parte dell’acquirente di restaurare.

“In realtà anche noi abbiamo redatto il relativo Regolamento, però ci sono problemi con l’Agenzia delle Entrate, quando fai la compravendita il notaio non può firmare l’atto al valore di un euro, perché il valore commerciale catastale deve essere superiore, ci vorrebbe un intervento normativo del Parlamento che consenta di fare questi scambi a 1 euro”.

Era in programma un Museo della Pastorizia, lo è ancora?

“Abbiamo presentato nel luglio scorso una proposta di progetto alla Regione per mettere in piedi il Museo vero e proprio, raccogliere gli oggetti, catalogarli e renderlo visitabile, con la supervisione di un direttore esperto”.

Quindi questa cosa andrà avanti concretamente!

“Se riusciamo ad avere il finanziamento, sì. Chi verrà a fare la passeggiata troverà numerose offerte, cui potrebbero unirsi anche vari laboratori, in primis quelli per fare il formaggio”.

Altra questione importante è il restauro della Chiesa della Madonna della Neve al cui interno c’è un Volto Santo, una unicità in Italia, il più simile a quello di Lucca e che rischia di deteriorarsi, ci sono novità in merito?

“La Chiesa è stata ricompresa nei finanziamenti per la ricostruzione, ma rimane un po’ in coda nella programmazione dovendo essere sottoposta ad interventi più consistenti rispetto a quelli ritenuti necessari per altre chiese, io vado spesso in Curia a sollecitare, anche perché per la popolazione è importante”.

Potrebbe diventare una delle attrattive turistiche di richiamo a livello nazionale ed internazionale.

“Sicuramente questa chiesa era di grande valore, d’altra parte Vallecupola era un polo di passaggio centrale per la transumanza, ha una storia e un ruolo che vanno valorizzati e senz’altro riscoperti”.

Maria Grazia Di Mario