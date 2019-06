La pensate incognita sul futuro della Tav

L’Europa aumenta i fondi per la parte italiana della galleria sotto le Alpi. Per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, l’Unione europea ha deciso di arrivare ad un cofinanziamento del 55% per la parte transnazionale e del 50% per quella italiana. Intanto la società italo-francese TELT che sta realizzando la grande galleria sotto le Alpi, ha dato il via libera alla pubblicazione dei bandi i gara per i lavori inerenti la parte italiana del tunnel.

L’avvio della procedura per il lotto italiano della infrastruttura TAV segna il completamento del percorso degli affidamenti dei lavori per la realizzazione dei 57,5 km di galleria. Il neo presidente del Piemonte Alberto Cirio ha parlato di “giornata storica con la pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia e col finanziamento al 50% anche per la tratta nazionale da Bussoleno al nodo di Torino.In questo modo i lavori per l’intero tunnel di base sono banditi”.

Si tratta di lavori da 1,3 miliardi per la realizzazione dello scavo per il tunnel di base relativo al tratto sul territorio italiano. La Società TELT ha aperto la seconda procedura di questo genere, la prima è stata avviata in primavera ed ha riguardato il tratto francese del tunnel di base,con lavori per un totale di 2,3 miliardi. In una seconda fase si passa alla scelta della società che, in base a requisiti tecnici e economici, potranno accedere alla gara vera e propria, con i capitolati in chiaro. Si tratta della fase più delicata perché richiede l’OK da parte dei Governi dei due paesi frontalieri. La macchina amministrativa per indire le gare della Torino-Lione è in moto, però la politica è ancora alle prese con una pesante incognita sul futuro dell’opera, vista la contrarietà del Movimento 5 Stelle. La lettera inviata dall’Europa ai due Governi per sollecitare una decisione definitiva sulla TAV, a fronte della volontà politica di Bruxelles di aumentare il contributo alla realizzazione del collegamento, dal 40% al 55%. In valore assoluto vengono offerti 4,7 miliardi di finanziamento contro i 3,4 miliardi finora considerati.

Manfredi Villani